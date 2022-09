Locuitorii municipiului Rădăuți racordați la sistemul centralizat de termoficare vor beneficia de căldură începând cu data de luni, 3 octombrie. Anunțul a fost făcut de managerul SC Servicii Comunale, Adi Jecalo în prezența primarului Bogdan Loghin care monitorizează zilnic lucrările la cazanul nr.1. „De luni, 3 octombrie, vom furniza agent termic în municipiul Rădăuți. Tot în această perioadă se lucrează la cazanul nr. 1, având în vedere că a fost finalizată licitația la Primăria Municipiului Rădăuți, câștigătoare fiind o firmă din Bacău. Conform contractului, această firmă trebuie ca în timp de trei luni să finalizeze lucrările conform contractului. În aceste condiții noi vom furniza energie termică și apă caldă prin cazanul nr.2, cum am procedat și în această vară, să sperăm că nu vor fi sincope și probleme. Doresc să-i asigur pe rădăuțeni că am depus toate eforturile și credem că nu vor mai fi probleme, așa cum s-a întâmplat și în vară, când s-a furnizat permanent apă caldă și nu au existat sincope, după ce am rezolvat problema de pe strada Volovățului. Mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru toate eforturile făcute domnului primar Bogdan Loghin pentru rezolvarea acestei situații”, a declarat Jecalo.

”Monitorizăm lucrările zilnic și chiar de două ori pe zi. La începutul mandatului nu am știut de această problemă. Mă bucur să văd că se lucrează în ritm alert și că Servicii Comunale va livra agent termic începînd cu data de 3 octombrie. Fac un apel către rădăuțeni să înțeleagă că am făcut tot ce este posibil ca într-un timp atât de scurt să ajungem în această fază a lucrărilor”, a declarat la rându-i primarul Bogdan Loghin.