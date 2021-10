Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat astăzi că începînd de luni, 25 octombrie, vor intra în vigoare o serie de restricții severe cu scopul de a determina lumea să se vaccineze. Astfel, masca va fi obligatorie peste tot, va fi introdusă carantina de noapte în toată țara iar certificatul verde va fi obligatoriu în toate activitățile. Iată declarația:

”Tocmai s-a încheiat o ședință pe care am convocat-o de ieri deja, o ședință la care au participat premierul, miniștrii cu atribuții în domeniul combaterii pandemiei, experți. Am discutat despre vaccinare, despre școli și despre restricții. Și vreau să fiu foarte clar din capul locului: dacă vrem să se oprească pandemia, singura, repet, singura soluție este vaccinarea. Vaccinarea oprește pandemia. Știu că sunt mulți care încearcă să vă spună că nu este așa. Haideți să vedem ce se întâmplă în lume. În vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat în masă, 70% – 80% dintre oameni s-au vaccinat, s-au relaxat. Pandemia, practic, nu mai are impact. În partea noastră a Europei, unde lumea este reticentă, din varii motive reticentă la vaccinare, suntem în plin val pandemic. Iar la noi, în România, s-a declanșat o adevărată catastrofă, cu sute și sute de decese în fiecare zi, cu zeci de mii de oameni care se infectează zilnic.

Deci, dragi români, dacă vreți să terminăm cu această pandemie, vaccinați-vă! Dacă vreți să nu ajungeți la spital și să nu ajungeți la terapie intensivă, vaccinați-vă! Nu-i credeți pe cei care vă mint cum că ar fi periculos, că s-ar întâmpla nu știu ce. Singurul lucru care se întâmplă dacă vă vaccinați este că scăpați de boală și scăpați cert de forme grave de boală, iar noi, ca societate, scăpam odată de această pandemie. Până atunci, până când vă convingeți să vă vaccinați, din păcate este nevoie de restricții prin care putem să avem grijă de cei mai vulnerabili. Dar până ajung la restricții, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre școli. Este evident că școlile sunt puternic afectate și prin elevii care sunt infectați, dar și prin personal – profesorii, învățătorii care se îmbolnăvesc.

În mod normal, începând de luni, deci de săptămâna viitoare, de luni, ar fi vacanță pentru cei mici. S-a decis azi ca această vacanță să fie valabilă nu numai pentru ciclul primar, ci și pentru gimnaziu și liceu pentru două săptămâni. Deci începând de luni este vacanță școlară.

Când vorbim despre protecția individuală nu întâmplător am venit cu mască. Începând de luni masca redevine obligatorie peste tot: și în interior, și în exterior, și la școală – unde se mai ține -, și în târguri, și la cinematograf. Și dacă vă plimbați pe stradă este obligatoriu să aveţi mască. Este regretabil, dar trebuie să instituim restricții, care vor intra în vigoare de luni.

Guvernul va hotărî, în cel mai scurt timp, cel târziu vineri, foarte concret ce restricții intră în vigoare, asta după ce Comitetul Național și experții în materie vor stabili cu toate detaliile aceste norme și le vor transpune, sigur, și în limbaj juridic. Vreau să dau doar câteva exemple care nu sunt exhaustive, de exemplu va fi restricționată circulația noaptea, excepţie făcând cei vaccinați și cei care sigur cu legitimație de serviciu au o treabă legitimă de rezolvat.

În timpul zilei, la majoritatea activităților accesul va fi permis numai cu certificatul verde, iar cei nevaccinați, din păcate, vor avea o sumedenie de restricții. Aceste lucruri, sigur, se vor îmbunătăți pe măsură ce lumea înțelege să se vaccineze și vom scăpa de această pandemie.