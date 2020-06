Conducerea Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava anunță că prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 31 din 22.06.2020, s-a dispus reluarea zborurilor, începând cu 23 iunie, spre mai multe state europene, printre care și Italia. Astfel, începând cu această dată, de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare-Suceava” vor fi reluate zborurile spre Roma Ciampino, Milano Bergamo și Bologna.

Pentru moment, se mențin restricțiile de călătorie pentru Marea Britanie. Când acest stat va avea indicele de risc sub 5 cazuri noi/1 milion de locuitori, atunci zborurile vor putea fi reluate în siguranță.

Vă rugăm să verificați corespondența electronică utilizată la achiziționarea biletelor de călătorie, prin intermediul căreia operatorul aerian vă transmite statusul călătoriei dumneavoastră.

Totodată, vă rugăm să respectați măsurile de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus astfel încât călătoria dumneavoastră să se desfășoare în condiții de maximă siguranță:

Veniți la aeroport cu 3 ore înainte de zbor.

Purtați permanent mască de protecție.

Păstrați o distanță de 1.5m față de cei din jur. Urmați marcajele de pe pardoseală și respectați indicațiile personalului din aeroport.

În terminal este permis doar accesul pasagerilor.