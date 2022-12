Astăzi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, împreună cu primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, au vizitat familia Balan, o familie ce are cvadrupleți, din satul Sfântul Ilie, comuna Șcheia. Aceștia au adus daruri, dulciuri și haine pentru micii îngerași, care în luna martie a anului viitor vor împlini 2 ani.

Pe lângă cadouri s-a discutat și posibilitatea de a-i ajuta în găsirea unei locuințe mai mari, deoarece acum familia locuiește într-un apartament mic din Sfântul Ilie, cu doar două camere.



“Am vrut sa aduc un zâmbet pe chipul aceste minunați copilași, 4 băieți frumoși, a căror mamă provine din Mănăstirea Humorului și cu tatăl din Siminicea.

La mulți ani tuturor copilașilor din România și din întreaga lume cu ocazia Sfântului Nicolae.”