Primăria Sucevei are pregătite pentru acest an pentru modernizarea sistemului de iluminat public 13,991 de milioane de lei, sumă de patru ori mai mai mare față de cea de anul trecut. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că aici intră și cele două proiecte aprobate de Ministerul Mediului pentru modernizarea sistemului de iluminat public pe 50 de străzi. ”Aici intră și cele două proiecte importante pe care noi le avem depuse la Ministerul Mediului unde pentru unul am semnat contractul iar pentru al doilea urmează. Avem modernizarea celor 50 de străzi cu iluminat modern tip led, extindere rețea electrică la Complexul Sportiv , modernizarea sistemului de iluminat stradal, instalații de semaforizare, etc. Avem un buget destul de generos la iluminat public”, a spus Lungu.