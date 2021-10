Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava a publicat orarul de iarnă zborurilor regulate care vor fi operate din Suceava către destinaţiile interne şi externe. Orarul de iarnă va începe de pe 31 octombrie 2021 şi va fi valabil până pe 26 martie 2022, programul putând suferi modificări în funcţie de deciziile operatorilor aerieni.

Potrivit orarului anunţat, pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” vor continua să opereze toate companiile aeriene care au zboruri şi în momentul de faţă, Tarom, Wizz Air, Ryanair şi Tui Fly. Pentru orarul de iarnă, de pe aeroportul sucevean vor fi mai puţine curse externe decât în momentul de faţă, respectiv cele spre Bologna, în Italia şi Viena, în Austria. De asemenea, în orarul de iarnă nu se mai regăseşte zborul Suceava-Rhodos.

De pe Aeroportul Suceava vor fi operate zboruri către o singură destinaţie internă, spre Bucureşti, şi spre 10 destinaţii externe, în Italia, Austria, Anglia şi Germania.

Vă prezentăm orarul de iarnă pentru plecările din Suceava publicat de Aeroportul „Ştefan cel Mare”: