Peste 27.000 de elevi au invatat sa foloseasca inteligent instrumente financiare, de la inceputul parteneriatului

Peste 5.000 de elevi din clasele 0-IV si 1.500 de liceeni au beneficiat de programele de educatie financiara in anul scolar 2016-2017

De sapte ani, Junior Achievement (JA) Romania, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, desfasoara programul de educatie financiara pentru liceeni, ABCdar bancar, cu scopul de a facilita intelegerea unor notiuni financiare de baza, prin metode learning by doing, precum: exersarea planificarii financiare corecte, stabilirea elementelor unui buget personal adecvat varstei, a principiilor economisirii, investitiilor si creditarii, precum si identificarea elementelor pentru siguranta platilor online.

In paralel, in cadrul parteneriatului a fost dezvoltat, incepand cu 2012, un program de educatie financiara pentru elevii din ciclul primar care prin intermediul caruia sustinem dezvoltarea competentelor transversale precum spiritul civic, spiritul antreprenorial si administrarea resurselor financiare.

Initiativa s-a transformat treptat in singurul program care asigura continuitate in educarea financiara a elevilor, inca din primii ani de scoala. In fiecare an, programul a fost extins catre noi grupe de elevi, de la clasa pregatitoare la clasa a IV-a, prin dezvoltarea unor noi activitati, adaptate fiecarui nivel educational. Fiecare modul include si o componenta educationala pentru parinti. Prin completarea unui chestionar, acestia pot evalua cat de mult discuta cu copiii lor aspecte legate de administrarea banilor si primesc sugestii de intrebari pe care le pot aborda in discutiile cu cei mici, precum: “De unde vin banii?” sau „Cum pot recompensa comportamentul chibzuit al copilului meu?

Elevii si profesorii din ciclul primar, care participa in program, beneficiaza gratuit de un kit cu materiale educationale atractive si utile pentru desfasurarea orelor de educatie financiare intr-un mod atractiv si placut.

Desfasor de cativa ani orele de educatie financiara din programele Junior Achievement (…) si mi se pare extraordinar faptul ca ii putem ajuta pe cei mici sa se familiarizeze cu concepte de educatie financiara de la varste fragede. Elevii au fost pusi in situatia de a explica importanta cooperarii cu ceilalti colegi, atunci cand sunt la scoala, cu familia sau prietenii, in timpul liber. De asemenea, au avut oportunitatea de a discuta despre meseriile parintilor si au putut simula deschidea propriei afaceri. – Karina Preotesoiu, profesor pentru invatamantul primar, Colegiul National Banatean, Timisoara

Pe durata anului scolar care tocmai se incheie, peste 5.000 de elevi din ciclul primar si 1.500 de elevi de liceu, din peste 130 de scoli si licee, au parcurs programele de educatie financiara, sub indrumarea a peste 250 de profesori si consultanti voluntari.

Pornind de la experienta profesionala, acestia au explicat pe intelesul copiilor cum functioneaza diferite instrumente financiar-bancare si au contribuit astfel la contextualizarea conceptului de economisire.

Raiffeisen Bank este compania care a facut cea mai mare investitie in programele de invatamant primar JA in Romania, devenind, prin sustinerea lor pe o durata de mai multi ani, un model de sustenabilitate a unei investitii in educatie

Despre Junior Achievement Romania

Junior Achievement (JA) Romania este o organizatie non-profit, avand ca misiune dezvoltarea in Romania a programelor internationale JA de educatie antreprenoriala, economica, financiara, orientare profesionala, sanatate si viata activa si dezvoltarea abilitatilor pentru viata. 39 de tari din Europa si 123 de tari din toata lumea urmeaza programele JA. In Romania, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi din 1.500 de scoli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educatiei Nationale si cu sustinerea financiara a comunitatii de afaceri. Mai multe informatii pe www.jaromania.org.

Despre Raiffeisen Bank Romania

Raiffeisen Bank Romania este o banca universala de top, care ofera o gama completa de produse si servicii financiare clientilor persoane fizice, IMM-uri sau corporatii. Raiffeisen Bank deserveste aproximativ 2 milioane de clienti persoane fizice, 96.000 de IMM-uri si 8.000 de companii. Reteaua Raiffeisen Bank numara 478 de unitati, peste 1.100 de ATM-uri, aproximativ 14.000 de EPOS-uri si 131 de MFM (automate multifunctionale).

Pentru informatii suplimentare: raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro.