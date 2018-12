Primăria Gura Humorului anunță că de sîmbătă, 22 decembrie, se va putea schia pe pîrtia Șoimul II, pentru începători. Conform sursei citate, condițiile de schi pe pîrtia Șoimul II sînt excelente, iar programul de funcționare va fi zilnic între orele 11.00 și 18.00. Deocamdată, nu se știe cînd va fi redeschisă pîrtia Șoimul I, destinată avansaților.

