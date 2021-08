La câțiva kilometri nord-vest de Oxford, pe dealurile domoale din Cotswold, se înalță marele Palat Blenheim, un dar al poporului englez recunoscător pentru John Churchill, primul duce de Marlborough.

Sângeroasa bătălie după care și-a luat numele Palatul Blenheim a avut loc într-o zi de 13 august 1704, în apropierea micului orășel Blindheim, anglicizat în istoria engleză cu numele Blenheim. Bătălia a făcut parte din Războiul de Succesiune a Spaniei, lupta fiind purtată de mai multe țări europene, coalizate pentru a-l împiedica pe nepotul lui Ludovic al XIV-lea să devină rege al Spaniei, căci astfel s-ar fi creat condițiile ca Franța și Spania să se unească sub conducerea unui singur rege.

Blenheim a fost prima bătălie decisivă din cariera lui Marlborough, cu toate că avea deja cincizeci și trei de ani la vremea respectivă. A fost, de asemenea, prima sa colaborare cu un alt general celebru, prințul Eugen de Savoia.

În cursul zilei, 56.000 de soldați francezi au fost copleșiți de trupele aliate austriece, prusace, olandeze, hessiene, daneze și engleze, însumând 52.000 de mercenari. Cu toate că Marlborough deținea comanda supremă, numai 12.000 de soldați îi erau compatrioți. La încheierea bătăliei, când a căzut întunericul, învingătorii numărau 12.000 de morți sau răniți.

Însă trupele lui Marlborough și Eugen uciseseră și răniseră împreună 20.000 de dușmani și luaseră prizonieri 14.000, împreună cu 5.400 de căruțe cu provizii, 40 de tunuri și 34 de trăsuri în care se aflau femeile ofițerilor francezi. Cu toate că a fost un triumf, Bătălia de la Blenheim nu a încheiat nici pe departe războiul, care a continuat încă zece ani.

În final, nepotul lui Ludovic al XIV-lea a rămas pe tronul Spaniei, cu toate că Franța și Spania nu s-au unit niciodată sub un unic monarh.

La aproape un secol distanță, poetul englez Robert Southey compunea celebrele versuri satirice:

Acum povestește-ne de război

Și pentru ce s-au luptat…

„Și toată lumea l-a aclamat pe Duce,

Care a câștigat această mare bătălie.”

„Dar cu ce folos s-a ales la urmă?”

Spun ce zis-a micul Peterkin.

„N-aș putea să spun”, zise el,

„Dar măreață victorie a mai fost.”

Tot la 13 august:

1521: Conchistadorul spaniol Hernán Cortés recucerește Tenochtitlán (Ciudad de México) și distruge Imperiul Aztec.

1598: Henric al IV-lea semnează Edictul de la Nantes, acordând libertate religioasă protestanților din Franța.

1624: Ludovic al XIII-lea îl numește prim-ministru pe cardinalul Richelieu.

1863: Moare pictorul francez Eugène Delacroix.

1923: Kemal Atatürk este ales primul președinte al Turciei.

Geo Alupoae, critic de teatru.