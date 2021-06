Din cauza situației epidemiologice, de Zilele Sucevei va avea loc doar Târgul de Sânziene, pe esplanada Casei de Cultură. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, că evenimentul va fi organizat alături de Consiliul Județean și a adăugat: „căsuțele sunt instalate și deschiderea oficială va fi pe 18 iunie, pentru că pe 17 iunie în centru se va finaliza Marșul Absolvenților USV. Pe 24 iunie, pe esplanadă va fi și un concert de muzică populară, pus la cale de Consiliul Județean. Va fi un concert pentru cei din zonă, în treacăt, pentru că orice manifestare care depășește 1.000 de oameni excede legii. În plus, nu poți selecta oamenii, să vezi care-i vaccinat și care nu…”. Viceprimarul a arătat că municipalitatea va pune la dispoziția pelerinilor locuri de cazare în căminele unor licee și va mai ajuta cu cele necesare, funcție de solicitările Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lucian Harșovschi a subliniat că nu vor fi oferite sarmale. În altă ordine de idei, el a afirmat că Marșul Absolvenților USV va debuta la ora 18.00 și se va derula pe fiecare din cele 10 facultăți în parte, pentru a nu fi grupuri mai mari de 100 de persoane. Traseul va fi următorul: USV – Primărie – B-dul 1 Mai, Biblioteca „I.G.Sbiera” – Palatul Administrativ – esplanadă.

