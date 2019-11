De Ziua Bucovinei, autoritățile județene și locale au depus în această dimineață coroane de flori la Monumentul Unirii din Suceava. La ceremonie au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul Ioan Balan, primarul Sucevei, Ion Lungu, precum și cei doi viceprimari, Lucian Harșovschi și Marian Andronache. După ce au depus coroanele, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că „așa este normal să aducem omagii înaintașilor noștri, cei care acum 101 de ani făceau Unirea Bucovinei cu Țara. E un moment istoric, astăzi am venit să-i omagiem, să punem o coroană în memoria lor și să ne gândim și la frații noștri din nordul Bucovinei. La Mulți Ani Bucovina! La Mulți Ani România!”.



La rândul său, primarul Ion Lungu a spus că astăzi e o zi importantă pentru cei care trăiesc în Bucovina. „Este o zi foarte importantă, mai ales pentru noi cei din Bucovina. Practic este un simbol național, pentru că dacă nu era această zi, dacă nu se înfăptuia Unirea Bucovinei cu România nu se mai putea face România mare. Noi avem obligația să preluăm această moștenire să o prețuim și să o dăm mai departe urmașilor noștri. Să marcăm în fiecare an Ziua Bucovinei. La mulți ani Bucovina! La mulți ani Suceava! La mulți ani dragi bucovineni! La mulți ani dragi bucovineni!”, a declarat Ion Lungu.



În cuvântul său, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a spus că „Ziua Bucovinei este o zi extrem de importantă pentru noi cei din Bucovina. Mă bucur că sunt astăzi alături de președintele Flutur, un om care a înțeles în politică să aibă ca prim obiectiv promovarea Bucovinei. Mă bucur că fac parte din această echipă. La mulți ani Bucovina! La mulți ani Suceava!”.