Luni, 28 noiembrie, la ora 10.00 va fi dezvelită statuia Generalului Iacob Zadik de pe Aleea Unioniștilor de lângă Palatul Administrativ din Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Iancu Flondor si Iacob Zadik au avut un rol determinant în înfăptuirea unirii Bucovinei cu România la data de 28.11.1918. Trupele conduse de generalul Iacob Zadik au plecat din Burdujeni, în data de 8 noiembrie 1918,au ocupat localitățile Suceava și Ițcani, au plecat la Siret in 9 noiembrie 1918 și in 11 noiembrie 1918 au intrat în Cernăuți unde au stabilit ordinea și au preluat puterea. Ulterior la 28.11.1918,este convocat Congresul General al Bucovinei care votează unirea Bucovinei cu România. Este de datoria noastră să cinstim așa cum se cuvine personalitățile care au realizat acte mărețe in procesul de unire al tuturor românilor într-un singur stat ,lucru care s-a desăvârșit la 1 Decembrie 1918”,a spus Lungu.

El a menționat că tot pe 28 noiembrie dar la ora 11.00 va fi inaugurat și Turnul Unirii de la Biserica Nașterea Domnului din Suceava, care este dedicat Centenarului Unirii, dar care nu a putut fi inaugurat așa cum se cuvine din cauza pandemiei.

”Primăria municipiului Suceava este unul din principalii finanțatori pentru realizarea acestui edificiu deosebit. Municipalitatea suceveana a suportat și costurile pentru realizarea Medaliei aniversare”, a precizat Lungu.