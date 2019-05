Pe 13 mai, de Ziua Dorului, formația VUNK a lansat “Mi-e dor de tine”, o baladă puternică, o recunoaștere și o acceptare a unui sentiment care este prezent în fiecare dintre noi și care ne îndeamnă să facem gesturi frumoase sau chiar inexplicabile – Dorul.

“Mi-e dor de tine” este primul single de pe viitorul album VUNK, care se va lansa în toamnă, și este compus de Cornel Ilie, liderul trupei. Cântecul este un featuring cu Anastasia Sandu.

Real vs Virtual

Videoclipul piesei “Mi-e dor de tine”, realizat alături de Sandu Anton, vorbește despre teama de a ne trăi emoțiile în realitate, pentru ca, în schimb, să alegem să trăim prin intermediul unei interfețe (realitate virtuală, internet sau smartphone). Cele două personaje din videoclip ratează momentul unei întâlniri live, pentru că sunt prea atenți la lumea virtuală.

“Clipul vorbește despre dorul de a ne căuta emoțiile reale, trăind pe viu interacțiunea cu oamenii din jurul nostru. Este sau ar putea fi o poveste de dragoste. Depinde doar de cei implicați dacă sunt atenți la ce se întâmplă în jurul lor și dacă aleg să “riște” pentru a experimenta dragostea, cu tot ce vine ea – fericire, speranță, putere, gelozie, disperare, renaștere, pasiune, posesivitate, teama de a fi părăsit, trădarea, iertarea – sau de a te ascunde în spatele unui ecran, căutând o emoție surogat.

Special pentru acest clip am creat un joc care face referire la primele jocuri apărute pe calculator, cele din anii ’80-’90. Această temă și acest concept vizual sunt o fereastră deschisă către conceptul celui mai mare concert din acest an, “DEJA VU”, la Sala Polivalentă, din 16 octombrie.” a declarat Cornel Ilie, liderul trupei VUNK.

https://www.youtube.com/watch?v=G1_JS3DmO7g&feature=youtu.be

13 mai, Ziua Dorului

“Mi-e dor de tine” este un imn dedicat Zilei Dorului de pe 13 mai, o sărbătoare creată de VUNK în urmă cu 5 ani, care a explodat în mediul online și care unește oamenii din toate mediile în jurul unui sentiment comun – dorul (cuvânt care există numai în limba română).

“Dorul este o emoție pe care o trăim des – ne e dor aproape zilnic de oameni, de locuri, de arome, de perioade din viață care au trecut. Mai mult, ne e dor de cum ne simțeam noi lângă o persoană specială sau într-o situație care a mișcat ceva în noi. De aici și ideea de zi dedicată Dorului. Este important să ne acceptăm emoțiile și să le împărtășim către cei dragi, chiar dacă poate fi o ipostază vulnerabilă.

Ziua Dorului este un îndemn de a ne muta atenția pe lucrurile frumoase, pe ceea ce iubim la cineva. Este ziua cu cei mai mulți “pacienți” și poate avea efect terapeutic ☺ Așa că, astăzi, pe 13 mai, trimite și tu un mesaj către cineva de care îți e dor sub #miedordetine #ziuadorului. Vei face pe cineva fericit și, cine știe, poate ți se va schimba complet ziua și ție.” a declarat Cornel Ilie, liderul trupei VUNK.

Este al cincilea an în care s-a serbat Ziua Dorului, o zi în care oamenii postează în social media mesaje emoționante, radiourile fac playlist-uri cu melodii dedicate, iar brand-urile vin cu oferte speciale. În trecut, 147 de ambasaDORi, 38 de companii și branduri și milioane de oameni au postat despre Ziua Dorului sub #ziuadorului.

Despre VUNK:

De 25 de ani pe scena din România, VUNK este trupa inovației în rock-ul românesc. Primul videoclip 3D, primul concert multimedia, primul afiș exclusiv din GIF-uri sau primul videoclip filmat live pe Facebook. Single-uri precum “Pleacă” (Hit Gold), “Vreau o țară ca afară” (hit popular, devenit slogan național), “Așa și” sau “Numai la doi” au ocupat primul loc în topurile radio de-a lungul anilor, timp de mai multe săptămâni. În 2018, formația VUNK a devenit protagonista primului documentar al unui artist român – “Jur să spun adevărul”.

Folosind tehnologia, show-urile spectaculoase și cântecele cu mesaj profund, VUNK își continuă viziunea de a conecta oamenii și de a le aduce bucurie, încredere și speranță.

Compozitor, artist, MC, un adevarat performer, Anastasia Sandu este un artist talentat din toate punctele de vedere. De la melodiile proprii, la colaborarile cu artisti precum Puya, Fly Project si pana la piesele compuse in studio pentru ea sau Lora, Nicoleta Nuca etc, Anastasia are toate premisele pentru a ajunge next pop icon. In curand, Anastasia va lansa si un nou single solo, „Ana”.