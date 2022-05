În ziua de 1 mai 2022, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoţit de P.C. arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, P.C. arhim. Serafim Grigoraş, stareţ al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Protos. Irineu Lichi, inspector în cadrul Sectorului Construcţii, şi Arhid. Vasile M. Demciuc, consilier la Sectorului Monumente, Patrimoniu şi Arhitectură Bisericească din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a efectuat o vizită pastorală în eparhie. Primul obiectiv a fost Schitul Ruşi Mănăstioara – Udeşti, pentru a evalua stadiul de executare al proiectului de restaurare-conservare a monumentului istoric, făcând propuneri în ceeea ce priveşte realizarea clădirilor ce vor constitui complexul monahal. În continuare a vizitat cimitirele din următoarele parohii: Mereşti, Complexul duhovnicesc Nicolaus – Hreaţca, Unceşti, Buneşti şi Cumpărătura.

