Astăzi, de Ziua Mondială a Copiilor Orfani, Hope and Homes for Children trage un semnal de alarmă cu privire la numărul încă mare de copii, 3810, care trăiesc în 141 de centre de plasament, în România[1] – instituții ce continuă să le răpească șansa la o dezvoltare normală, ca membri ai societății. În sprijinul lor, Fundația lansează astăzi campania-manifest #SuntAici: Dacă ai trăit vreodată frica de pierdere sau abandon, știi ce este în sufletul copiilor din orfelinate, zi de zi. Spune #SuntAici. Trimite HOPE la 8864 și donează 4 Euro, lunar, sau fă o donație cu cardul pe departedefrica.ro (video aici).

Pentru a marca Ziua Mondială a Copiilor Orfani, sute de oameni au fost invitați să compună în această dimineață, în pasajul de transfer de la stația de metrou Piața Victoriei, mesajul #SuntAici, pentru copiii fără sprijin. Acțiunea a fost posibilă cu sprijinul Metrorex, iar activarea publicului, sub forma unui performance interactiv cu implicarea directă a trecătorilor, a fost realizată cu ajutorul actorilor – adolescenți ai Academiei Victory of Art. Un scurt video cu acțiunea de astăzi la metrou puteți vedea aici.

De asemenea, în această dimineață, 27 de radiouri din întreaga țară au devenit glasul copiilor fără voce și au transmis pro bono, spotul campaniei. Într-o acțiune fără precedent, în jurul orei 8, posturile de radio au oprit programul lor regulat și au difuzat mesajul campaniei către milioane de oameni.

Mesajul vorbește despre sentimentul greu al separării sau pierderii pe care fiecare din noi, copil sau adult, l-am simțit la un moment dat, și despre trauma grea a abandonului, pe care copiii din orfelinate o trăiesc zi de zi. Pentru asta, trebuie să facem împreună toate eforturile să închidem orfelinatele și să le oferim acestor copii șansa de a crește într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.

Primul orfelinat închis de Hope and Homes for Children, împreună cu partenerii din sistemul de protecție a copilului, în anul 2001, a fost Leagănul Cavnic, iar de atunci Fundația a contribuit la închiderea a 62 de instituții de tip vechi, cu peste 6.700 de copii scoși din orfelinate. Dar reforma sistemului de protecție a copilului trebuie continuată.

„De 20 de ani, alături de parteneri instituționali și din mediul privat, am făcut toate eforturile să readucem copiii instituționalizați înapoi în familii sau în medii cât mai apropiate de cele familiale. Dincolo de trauma abandonului, instituționalizarea le răpește identitatea și șansa la o dezvoltare firească. Am reușit câte ceva, de fapt cred că am schimbat fundamental în bine viața fiecărui copil pe care l-am scos din orfelinate. Dar nu e de ajuns. Dovadă sunt cei peste 3800 de copii care încă așteaptă șansa la o viață într-un mediu familial, așa cum orice copil are nevoie. Sunt prea mulți, pentru o societate care știe – sau ar trebui să știe – că istoria, așa cum a fost ea scrisă până în 1990, cu peste 100.000 de copii în orfelinate, nu are voie să se mai repete vreodată. Pentru asta, vom merge înainte, până vom pune lacătul și pe ultimul orfelinat. Iar acest lucru îl putem face doar împreună: autorități, societate civilă, mediu privat și fiecare dintre noi, așa cum putem.” declară Ștefan Dărăbuș, Director Global de Programe, Hope and Homes for Children

Deși condițiile dure de acum 20 de ani nu se mai regăsesc în orfelinatele din 2021, lipsa dragostei, a atenției, a contactului fizic, a stimulării intelectuale și emoționale, continuă să traumatizeze zi de zi, oră de oră, copiii instituționalizați.

Începând din 1998, Hope and Homes for Children ajută, prin programe de prevenire a separării familiale, copiii vulnerabili ai României și susține tinerii care părăsesc sistemul, pentru o viață pe cont propriu. Mai multe detalii despre impactul programelor regăsiți în Raportul Anual 2020.

Campania #SuntAici a fost posibilă posibilă cu sprijinul Metrorex. Elevii Școlii de actorie Victory of Art care au invitat trecătorii să compună, din inimi mici puse laolaltă, mesajul SUNT AICI sunt: Alexandra Cibu, Luca Udățeanu, Petru Georoiu, Julia Moraru, Dragoș Prundeanu, Teodor Colea, Denisa Mușat, Denisa Marinate, Maia Dumbravă, Valentina Vagaon, Andreea Ceaușu, Ioana Bușe și Alex Matei, regizor Paul Cimpoieru.

Cele 27 de radiouri care au acceptat să fie alături de noi în această campanie sunt: Arena FM, Atlas FM, Banat FM, Europa FM, Fresh FM, Hit FM, Impact FM, Magic FM, Nova FM, Orion FM, Radio Boom, Radio Constanța, Radio Dada, Radio Galaxy, Radio Horion, Radio Iași, Radio Itsy Bitsy, Radio Ring, Radio SON, Radio Trinitas, Radio ZU, Radio Târgu Mureș, Roman FM, Sighet FM, Smile FM, Star FM, Viva FM.

