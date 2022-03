Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a ținut să marcheze Ziua Mondială a Scriitorilor care este sărbătorită la 3 martie, printr-un omagiu adus scriitorului ucrainean Andrey Kurko. ”În cea de-a treia zi a lunii martie, sărbătorim Ziua Mondială a Scriitorilor, din 1986, când a fost marcată astfel de către English Pen Club (1921), club ce avea ca scop promovarea prieteniei și sprijinului cultural între scriitori la nivel internațional. Este o zi dedicată magiei, imaginației și înțelepciunii cu care maeștrii scriitori dau viață cuvintelor, istoriei și viselor, învăluindu-ne în lumi noi. Astăzi, poate mai mult decât altă dată, se cuvine să amintim, în omagiul pe care îl aducem acestor iscusiți ai cuvintelor și de scriitorii ucraineni, popor atât de încercat în aceste zile și m-aș opri la Andrey Kurkov. Andrei Kurkov este unul din cei mai cunoscuți scriitori din Ucraina, dar și un intelectual care n-a ezitat niciodată să-și facă publice opțiunile și să se manifeste critic faţă de politica Kremlinului. Andrei Kurkov este unicul scriitor din spațiul post-sovietic ale cărui cărți au ajuns în top 10 bestselleruri europene. El este bine cunoscut și în România, unde i-au fost traduse mai multe cărți. Două dintre ele, „Lăptarul de la miezul nopţii” şi „Grădinarul din Ochakov”. La mulți ani tuturor maeștrilor cuvintelor, care ne îmbogățesc spiritual și ne oferă clipe speciale de lectură în fiecare zi!”, a transmis Gheorghiu.

