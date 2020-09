Lidl este una dintre companiile care, împreună cu Rețeaua Băncilor pentru Alimente, sprijină combaterea risipei alimentare prin acțiuni de amploare la nivel național

29 septembrie a fost declarată Ziua Mondială împotriva risipei alimentare de către Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations), o decizie pe care Lidl, rețeaua Băncilor pentru Alimente din România și ceilalți parteneri ai acesteia o salută și o sărbătoresc prin înființarea la începutul lunii septembrie a Federației Băncilor pentru Alimente din România – FBAR. Lidl, alături de celelalte companii care susțin rețeaua de Bănci pentru Alimente, sprijină această inițiativă, care atrage atenția populației asupra problemei risipei alimentare și invită și ceilalți actori din mediul privat să se alăture.

De la înființarea primei astfel de Bănci, în 2016 în București, și până în prezent, Lidl a investit peste 2.000.000 lei pentru deschiderea și funcționarea rețelei de Bănci pentru Alimente din România. În plus, compania a dezvoltat constant inițiative pentru a oferi un sprijin suplimentar Băncilor pentru Alimente, prin acțiuni precum colectele de alimente realizate cu ajutorul clienților desfășurate în perioada sărbătorilor.

„Business-ul nostru este, într-o măsură foarte mare, despre alimente. Avem peste 275 de magazine, situate în toate județele țării, ceea ce înseamnă că zi de zi, punem în circulație o cantitate semnificativă de produse alimentare pe întreg lanțul de aprovizionare și până la consumatorul final. De aceea, suntem conștienți că este de datoria noastră să luăm o poziție fermă împotriva risipei alimentare, prin acțiuni concrete, atât la nivelul operațiunilor noastre, cât și prin parteneriate relevante cu societatea civilă. Suntem parteneri ai rețelei de Bănci pentru Alimente încă de la înființarea primei Bănci, iar rezultatele înregistrate până acum de acest program dovedesc că este o soluție eficientă, cu viziune, la problema risipei alimentare în România,” a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl România.

Combaterea risipei alimentare cu ajutorul partenerului Lidl – apel la implicare comună

Încă de la înființarea primei Bănci pentru Alimente din România, în 2016, Lidl s-a implicat activ în lupta contra risipei alimentare, sprijinind organizația atât financiar, cât și cu donații de produse. Până în prezent, pe lângă sprijinul de peste 2.000.000 lei pentru deschiderea și funcționarea rețelei de Bănci pentru Alimente din România, Lidl a donat aproximativ 170 de tone de produse alimentare care au ajuns mai departe către persoanele aflate în dificultate, beneficiari ai organizației.

Pentru a veni în sprijinul rețelei de Bănci pentru Alimente pe toată perioada anului, în special în perioadele când este o mai mare nevoie în comunitățile defavorizate, Lidl a realizat o serie de acțiuni suplimentare de colectare și donare de produse. O astfel de inițiativă este colecta de alimente, prin care își propune să îi implice pe clienții săi în sprijinirea persoanelor defavorizate și să îi ajute să conștientizeze problema risipei alimentare și efectele pe care le are aceasta. Ediția-pilot a colectei a avut loc în 2019, în perioada sărbătorilor de iarnă, timp de 2 săptămâni, în 12 magazine din țară. Cu ajutorul clienților săi, Lidl România a colectat 16,7 tone de alimente, care au fost distribuite mai departe către aproximativ 7.000 de beneficiari ai rețelei Băncilor pentru Alimente. Totodată, anul acesta, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, compania a donat peste 2.500 de pachete cu alimente și produse de igienă, în valoare totală de 120.000 lei, pentru persoanele vulnerabile.

În perioada ianuarie – august 2020, activitatea Băncilor pentru Alimente din Romania a fost mai intensă față de anul trecut. Cu efort și dedicație s-au colectat la nivel național mai mult de 1600 de tone de alimente, chiar și în noul context al pandemiei de COVID-19. În plus, la începutul pandemiei, în perioada martie – aprilie 2020, Lidl a sprijinit organizația donând peste 4 tone de produse alimentare, care au ajuns la persoane aflate în dificultate. Chiar dacă riscurile pandemiei nu au trecut, echipele Băncilor pentru Alimente încearcă să lupte în continuare împotriva risipei alimentare și să fie alături de persoanele defavorizate care au nevoie de sprijin acum mai mult ca oricând.

Ce sunt Băncile pentru Alimente?

Băncile pentru Alimente sunt organizații non-profit care colectează și distribuie ONG-urilor partenere produsele pe care producătorii, importatorii, distribuitorii sau retailerii le donează. Obiectivul asumat al Băncilor este acela ca alimentele și produsele nealimentare considerate surplusuri, în care au fost investite resurse materiale și muncă, să nu ajungă pierderi sau risipă, ci să fie consumate de către cei aflați în dificultate și care nu au putere de cumpărare. În această categorie de surplus intră produsele:

care prezintă erori de ambalare, etichetare și gramaj;

provenite în urma activităților promoționale încheiate;

care sunt consumate doar într-o anumită perioadă a anului;

rămase în urma schimbării strategiei de marketing;

aflate în apropierea datei de scadență;

alte produse de care proprietarii nu mai au nevoie din diverse motive, dar sunt bune pentru consum/utilizare.

Dincolo de colectare, sortare și redistribuire a produselor primite, echipele Băncilor încearcă să identifice noi oportunități de colaborare, atât pentru a asigura o varietate de produse colectate (pentru a oferi beneficiarilor alimente care să le asigure o dietă echilibrată), cât și pentru a promova ideea donării surplusului.

„Zilnic întâlnim provocări logistice, de finanțare sau de organizare a distribuirii optime a produselor, însă aspectele pe care activitatea noastră le implică ne motivează să continuăm: atât protecția mediului și sprijinul în tranziția către o economie circulară, respectiv un mediu sustenabil, cât și aspectul social întrucât persoanele defavorizate primesc ajutor alimentar, dar și o șansă în plus pentru integrare socială. De asemenea, există un impact pozitiv și la nivelul mediului privat, deoarece companiile care donează își reduc pe de o parte costurile de distrugere a alimentelor care ajung la data scadență și pe de altă parte pot beneficia de anumite facilități fiscale conform Legii nr. 227/2015 și Codului fiscal, în funcție de regimul de transfer al alimentelor: donație sau sponsorizare“, a declarat Gabriel Sescu.

Prima Bancă pentru Alimente a fost înființată în București, în 2016. Aceasta este în același timp prima organizație din România care funcționează conform principiilor FEBA – European Food Banks Federation, iar din anul 2019, în urma unei perioade de monitorizare și training, este Proiect asociat al FEBA. Banca pentru Alimente București a fost urmată de alte patru astfel de organizații în orașele: Cluj, Roman, Brașov și Oradea.

La începutul acestui an, cele cinci bănci s-au afiliat într-o rețea informală a Băncilor pentru Alimente pentru a se putea sprijini reciproc în activitate și pentru a face schimb de produse atunci când există stocuri mai mari într-o anumită regiune, pregătind astfel înființarea unei Federații naționale. În plus, la începutul lunii septembrie 2020, cele cinci Bănci Regionale funcționale au pus bazele Federației Băncilor pentru Alimente din România – FBAR. „Am fi încântați ca această Federație să devină în cel mai scurt timp membră deplină a FEBA. Pe viitor, ne dorim ca activitatea să se extindă și să existe câte o Bancă Regională în fiecare euro-regiune care apoi să se alăture acestei structuri naționale”, a adăugat Gabriel Sescu.

În ultimii ani, activitatea Băncii pentru Alimente București și, ulterior, și a celorlalte Bănci Regionale din țară a fost sprijinită constant de un grup de companii: Lidl România, Metro România, Kaufland România, PENNY, CHEP Romania, Kellogg’s, IWA, Unilever, Nestlé, Danone, Heidi Chocolat, Tymbark, Orbico România, Albalact, Covalact, LaDorna, Rarăul etc. care au înțeles să se implice mai mult în lupta împotriva risipei alimentare, sprijinind Băncile pentru Alimente.