Ministrul antreprenoriatului și turismului, suceveanul Constantin Daniel Cadariu, a transmis un mesaj la unitate și solidaritate și i-a îndemnat pe români să își iubească țara și oamenii care se luptă pentru ea. „Sunt mândru că sunt român și voi fi mereu recunoscător țării noastre pentru tot ceea ce ne oferă, dar în special oamenilor care îi sunt eroi.

Gândurile mele se îndreaptă astăzi, cu ocazia Zilei Naționale, către toți antreprenorii români, care au ales să își dezvolte afacerile aici, acasă, și care au investit toate resursele pe care le-au avut pentru a contribui la bunăstarea acestei țări. Ei sunt poate parte din familia noastră, ori prieteni sau vecini, care în aceste vremuri grele au făcut tot posibilul pentru a salva munca lor, depusă cu atât de mult suflet în fiecare zi.

Le sunt recunoscător și celor care fac eforturi necontenite pentru a promova frumusețea României. Turismul este una dintre cele mai afectate industrii în această perioadă pe care o traversăm, însă cei care și-au făcut un scop din a-l valorifica nu au renunțat niciodată. Ospitalitatea românilor, oriunde am merge în această țară, ne face să ne simțim în familie și nu doar pe noi, ci pe toți străinii care aleg să ne treacă granița.

Nu pot să nu acord o clipă și Bucovinei, ținutului în care m-am născut și care, datorită valorilor, tradițiilor și credințelor sale, respectate cu strictețe de oamenii de ispravă ai locului, m-a făcut ceea ce sunt în prezent.

În fața acestor oameni, mă înclin și le promit că voi face tot ce îmi stă în putință, în calitate de ministru al antreprenoriatului și turismului, pentru a le întâmpina nevoile și pentru a-i sprijini în activitatea lor, mai ales în acest context pandemic în care sunt necesare forțe comune pentru a putea izbuti. Împreună putem! Din acest motiv, adresez un îndemn tuturor românilor: fiți solidari și uniți! Consumați produse locale, vizitați România, iubiți-vă țara și oamenii care se luptă pentru ea! Și cel mai important, rămâneți în siguranță!

Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a fost mesajul ministrului Constantin Daniel Cadariu de Ziua Națională a Românilor.