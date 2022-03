Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Grigore Bocanci, va fi secondat începând de luni, 28 martie, de doi noi adjuncți. Este vorba de Petru Crăciun-inspector de fizică și de Gabriel Matei, fost director al Colegiului ”Vasile Lovinescu” din Fălticeni. Adjuncții Ioan Puiu și Ciprian Anton au fost demiși astăzi de ministrul educației. Schimbare s-a produs și la vârful Casei Corpului Didactic acolo unde Manuela David a fost înlocuită cu Alin Traian Pușcă.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating