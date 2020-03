Consiliul Local si Primaria Comunei Ostra a luat hotărârea datorită pandemiei de COVID-19, ca în cel mai scurt timp și dacă vremea va permite, să se facă o dezifecție totală a tuturor unitătilor publice, scărilor de bloc, străzilor, parcurilor de joacă pentru copii, magazinelor, etc. Anunțul a fost făcut de primarul Ioan Oros. El a precizat că în ultima vreme a primit mesaje de la persoane care doresc să facă donații in bani pentru această dezinfectie însă le transmite că Primaria Comunei Ostra are fonduri pentru asa ceva. ”Daca va fii nevoie de fonduri suplimentare vă vom anunta. Cel mai mare ajutor din partea d-voastra, a cetatenilor comunei este sa respectati cu strictete indicatiile autoritatilor si eventual sa semnalati abaterile pentru a putea sa trecem cu bine peste aceasta perioada grea pentru noi toti.

Sa #stămacasa…!!! Dumnezeu sa ne aiba in pază…!!!”, a transmis Ioan Oros.