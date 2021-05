Fiecare component al Ansamblului Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu”, organism aflat în subordinea Consiliului Județean, va fi supus evaluării începând din această săptămână. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă. ”Facem o evaluare la nivelul Ansamblului Artistic ”Ciprian Porumbescu” să vedem care au fost acumulările și care este nivelul de pregătire al artiștilor. Va fi evaluat fiecare component al ansamblului ca să știm exact unde ne aflăm și care este potențialul lor pentru că vom avea o serie de evenimente în perioada următoare, vom face niște parteneriate, colaborări și ne gândim aici la opereta Crai Nou. Ne bazăm în special pe artiștii noștri iar pentru asta trebuie să știm exact care este nivelul la care se află fiecare dintre ei”, a explicat Barbă. El a respins ideea unor eventuale disponibilizări. ”Nu avem în gând lucrul acesta. Noi vrem doar ca fiecare artist să se prezinte la cel mai înalt nivel pentru evenimentele pe care le avem în continuare. Avem foarte multe evenimente la care ne gândim iar mare parte dintre ele se desfășoară sub egida 150 de ani de la Marea Sărbătoare de la Putna. Dar nu numai. Ansamblul va trebuie să fie în continuare un ambasador al Bucovinei să reprezinte Suceava, Bucovina în țară și în lume și pentru asta trebuie să știm exact ce avem de făcut. În funcție de rezultatul evaluării vom decide mai departe ce este de făcut”, a mai spus Niculai Barbă.

