Stim cu totii ca vedeta Kim Kardashian este una dintre cele mai controversate prezente pe canalele sociale si in online, iar asta de cele mai multe ori datorita declaratiilor pe care ea le face sau datorita secretelor pe care le impartaseste cu urmaritorii sai pe internet.

Acum cateva zile aceasta a facut o declaratie care a intors pe dos toate revistele online din Statele Unite si nu numai. Revista People.com a scris despre aceasta in urma declaratiei ca „uitandu-te la pozele lui Kim Kardashian de pe vremea cand era partenera de neinlocuit a vedetei Paris Hilton e ca si cand te-ai uita la fotografiile de bebelus ale celebrei Kardashian”.

Aceasta si-a schimbat look-ul intr-un mod radical, foarte multe schimbari facand de-a lungul timpului ca ea sa arate complet diferit acum.

Kim Kardashian recunoaste acest lucru, ba chiar completeaza intr-un mod socant articolul cu declaratia sa, spunand ca unul dintre principalele lucruri pe care l-a facut pentru a deveni mai frumoasa a fost sa-si epileze in totalitate gatul, deoarece, spune ea, avea un gat plin de fire de par inestetice si fiecare fotograf era nevoie sa ii editeze de fiecare data pictorialele.

Cum a scapat Kim Kardashian de parul de pe frunte si de pe gat?

Kim este una dintre vedetele care au numarul esteticianului setat pe apelare rapida, dupa cum spune amuzata de fiecare data chiar ea, cu ocazia oricarei declaratii. Pentru ea este foarte important ca look-ul sau sa fie impecabil.

Tocmai de aceea a apelat la tot felul de servicii de infrumusetare de-a lungul timpului, achizitionandu-si de multe ori propriile aparate, pe care le are instalate acasa si cu ajutorul unui specialist se foloseste de ele.

Insa aceasta este o poveste diferita, spunea vedeta. De parul de pe gat si de pilozitatea nedorita a scapat mult mai usor cu o investitie mult mai mica. A apelat, ca toti ceilalti, la un tratament de epilare definitiva cu laser.

La aceeasi solutie au mai apelat si vedete precum Sara Sampaio, cunoscutul model Victoria’s Secret, Lilly Ghalichi sau chiar sora lui Kim, Khloe .

Cum arata Kim Kardashian inainte sa se epileze?

Epilarea definitva cu ajutorul laserului este un tratament nedureros, iar Kim Kardashian a declarat ca a fost o adevarata eliberare pentru ea sa scape de parul nedorit de pe frunte si de pe gat, dat fiind faptul ca avea „cel mai inestetic si paros gat pe care il poti vedea la o femeie”, conform spuselor acesteia.

Pentru a ne convinge care sunt rezultatele, Kim Kardashian a declarat foarte nonsalanta pentru revista People „Google me in 2008 or 2007” – indraznind sa isi arate in adevarata sa splendoare look-ul de care a fugit atatia ani.

Acum Kim apeleaza cu cea mai mare placere la acest tratament de infrumusetare indiferent de zona care doreste sa o trateze. A apelat pana acum la epilarea definitiva pentru brate, zona bikini, picioare si chiar si pentru zona fetei. Ea incurajeaza pe oricine are probleme cu parul nedorit sa apeleze cu incredere la epilarea cu laser, aceasta fiind o solutie nedureroasa si foarte rapida de a scapa de parul nedorit.

Sursă: http://www.elegance-clinic.ro/servicii/epilare-definitiva-cu-laser-5