CEO-ul si fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, considera faptul ca marca poate deveni in continuare brandul de top de smartphone-uri din lume, chiar daca nu ar mai dispune in software-ul sau de aplicatiile Google.

Compania chineza este deja cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume avand o mare strategie de promovare online. Anul acesta a fost pe cale sa-l depaseasca pe Samsung in calitate de vanzator numarul 1 de smartphone-uri, pana cand a ajuns pe o lista neagra pentru comertul american. Restrictia interzice companiile americane precum Google, Intel si Broadcom sa vanda catre Huawei, cu exceptia cazului in care obtin o licenta guvernamentala pentru a face acest lucru.

Acum, cota de piata de peste hotare a Huawei se micsoreaza, intrucat clientii din afara Chinei se tem sa cumpere un telefon care s-ar putea sa nu aiba acces la Google Play Store si aplicatii populare precum Facebook, Uber si Google Maps.

Intrebat intr-un interviu acordat marti CNN Business daca Huawei poate deveni in continuare brandul de smartphone-uri nr.1 din lume chiar si fara Google, Ren a spus: „Nu cred ca ar fi o problema”, adaugand ca va dura doar mai mult timp.

Huawei a fost presat de o companie mai mare din SUA iar Washingtonul spune ca produsele Huawei prezinta un risc de securitate nationala, afirmatii pe care compania chineza le respinge.

Unele companii americane, cum ar fi Microsoft, au primit licente saptamana trecuta de la Departamentul de Comert al SUA care autorizeaza afaceri limitate, care nu prezinta un risc semnificativ pentru securitatea nationala sau interesele politicii externe. Departamentul a mai spus ca unor companii li s-a refuzat licentele.

Ren a mai declarat pentru CNN Business ca Google nu i-a fost refuzat nici o licenta si nici nu a primit una. Huawei a spus in repetate randuri ca ar prefera sa lucreze cu Google daca este posibil. Dar lucreaza la un plan de rezerva „la scara larga”, a mai spus Ren.

Huawei si-a dezvoltat propriul sistem de operare, numit Harmony, precum si un magazin de aplicatii. Dar Huawei are doar 45.000 de aplicatii disponibile pentru descarcare. Acest lucru se compara cu aproximativ 2,8 milioane in Google Play Store, potrivit companiei de date a pietei Statista.

Ren a mai spus ca Statele Unite sunt inca cea mai puternica tara cand vine vorba de inovatie si nimeni – inclusiv China. Dar el a sugerat ca Washingtonul poate ajuta din greseala la cresterea concurentilor daca continua sa puna restrictii cu care pot face comert companiile americane.

Daca Huawei nu poate lucra cu furnizorii americani, va trebui sa recurga la alte alternative. Daca aceste alternative devin mature, cred ca va deveni mai putin probabil sa revina la versiunile anterioare. “Este un moment critic pentru noi toti, sper ca guvernul SUA poate lua in considerare ceea ce este cel mai bine pentru companiile americane”, a adaugat el.

Afacerile Huawei s-au dovedit in mare masura rezistente in acest an, in ciuda listei negre comerciale. Cand compania a raportat castiguri luna trecuta, a declarat ca veniturile au crescut cu 24% in primele noua luni ale anului 2019, comparativ cu aceeasi perioada a unui an mai devreme.