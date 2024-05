Un aristocrat al folclorului românesc

Muzica românească a avut și are numeroși artiști de valoare. Din păcate, viața nu îi poate ține la nesfârșit printre noi ca să ne încânte cu muzica lor. Însă muzica lor este nemuritoare, iar albumele înregistrate de acestia rămân în colecția iubitorilor de muzică.

În 27 mai 2022 părăsea discret această viață trecătoare, strămutându-se la Domnul renumitul compozitor dirijor și orchestrator George Sîrbu. Născut în județul Botoșani,într-o familie cu vechi tradiții lăutărești, maestrul ne părăsea la venerabila vârstă de 85 de ani. Întreaga lui carieră a fost marcată de muzică și era cunoscut, ca fiind unul dintre cei mai importanți dirijori de orchestre populare, din ultima jumătatea de veac. Folcloristul și-a completat și potențat pregătirea muzicală ca autodidact absolvind Conservatorul de Muzică ‘’Ciprian Porbumbescu’’ din București, la cursurile fără frecvență, în anul 1973 cu lucrarea de diploma ”Aspecte ale folclorului din zona Sucevei” sub coordonarea etnomuzicologului profesor universitar Emilia Comișel.

De-a lungul vieții sale, muzicianul a avut parte de o carieră de succes ca dirijor, compozitor și folclorist. George Sârbu a activat ca dirijor pentru mai multe orchestre din țară. Acest lucru i-a scos în evidență calitățile muzicale excelente pe care le avea. A fost unul dintre cei mai valoroși artiști români ai tuturor timpurilor.

Descendent dintr-o familie de rapsozi populari

George Sârbu este descendent dintr-o familie de rapsozi populari din Botoșani, fiind născut pe 5 februarie 1937, mama sa introducându-l cea dintâi în universal mirific al cântecelor bătrânești, haiducești, pastorale și pascale, și tatăl – ca rapsod instrumentist. Muzicianul și-a început instruirea muzicală foarte de timpuriu , ca autodidact. La 4 ani învață să cânte la acordeon, începând de la vârsta de 6-7 ani tatăl său îl lua la nunți să cânte . La 17 – 18 ani începe să culeagă folclor, iar la 20 de ani se remarcă prin cele dintâi prelucrări, aranjamente orchestrale și creații musicale propria. Împreună cu frații săi a creat o orchestra care se numea ”Frații Nistorescu”, foarte cunoscută în județul Botoșani al acelor vremuri, o formație etnofolclorică lăutărească. Când l-au luat în armată, era deja cunoscut fiind ”încorporat” direct în Ansamblul „Doina” al Armatei Române, înfiinţat la 1 mai 1947, du­pă modelul Armatei Roşii din URSS,care a reunit orchestră simfonică, orchestră de muzică populară, formaţie de muzică uşoară, balet, grup de solişti vocali de muzică populară şi uşoară, formaţie de jazz, actori, regizori, coregrafi, formaţii de estradă , ca soldat acordeonist și pianist, la formația de estradă, unde i-a fost observată talentul de către marii compozitori precum Henry Mălineanu. Sandu Frajer montase un dans și l-a solicitat pe tânărul George Sârbu să-I creeze orchestrația. După terminarea stagiului military, a fost solicitat să devină angajatul ansamblului ”Doina” al Armatei, dar a refuzat, dorind să revină la Botoșani.

Reîntors la Botoșani , împreună cu părinții săi au aadunat mergând din casă în casă lăutari instrumentiști necunoscători de note, și au format Ansamblul ”Garofița” și care astăzi se cheamă ”Rapsozii Botoșanilor”, care a avut ca prim dirijor pe acordeonist Costel Moisa.

Director,dirijor, secretar literar-muzical

George Sârbu a poposit în trei locuri capitale pentru nuzica românească, fiind mereu în slujba melosului de calitate indiferent de funcțiile vremelnice pe care le-a deținut, mai mult sau mai puțin , ca director, manager, dirijor sau secretar literar-muzical. Astfel îl regăsim, cronologic la Filarmonica de Stat din Botoșani, la Ansamblul ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, între anii 1961 și 1979, un ansamblu care a păstrat peste veacuri, prin concerte şi înregistrări, filonul folocloric naţional, în deplin respect pentru originalitatea şi puritatea stilurilor locale. În viziunea marelui compozitor George Sârbu, acest amsamblu trebuia să stea la dispoziţia rapsozilor populari pentru acompaniament sau să interpreteze muzică populară instrumental. Venind la Suceava comisiile de la București pentru examenul annual pe care trebuia sa-l dea toți dansatorii și instrumentiștii, coriștii,pentru verificarea de sfârșit de an. La o astfel de verificare, cei de la București l-au numit pe maestru prim-dirijor al orchestrei populare, devenită de sine stătătoare. Din acest moment începea succesul extraordinar, neegalat vreodată, al Ansamblului ”Ciprian Porumbescu”. Mulți dintre membrii inițiali ai ansamblului , cântau în trenuri. George sârbu i-a învățat într-un timp record notele. Aici s-au format și remarcat interpreți vocali sau instrumentiști care formează gloria nepieritoare a Bucovinei contemporane: Sofia Vicoveanca, Laura Lavric, Alexandru Bidirel, Mony Szekely, Constantin Bergheaua, Ion Uță, Margareta Clipa, Traian Straton, Alexandru Havriliuc, Doina Lavric Daniela Condurache, Constantin Mândrișteanu, Silvestru Lungoci, Aurel Tudose, Alexandru Dumbravă, Viorel Leancă, Leonard Zamă, Costel Burcea etc.

La Orchestra ”Plaiurile Bistriței” din Bacău între anii 1980 și 1989, unde a fost dirijor și director iar, unde a participat la numeroase festivaluri și concursuri, a luat premii peste premii și s-a afirmat atît în țară, cît și peste hotare. Punctul culminant al carierei domniei sale a fost atins în 1984, ca dirijor la Ansamblul ”Ciocârlia” din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Administrației și Internelor, cel mai vechi ansamblu artistic din România, unde a orchestrat cântece și jocuri din toate zonele etnofolclorice ale țării.

Revenirea la Suceava

George Sârbu a avut o carieră impresionantă în muzică. În anul 1990 revine la Suceava, ca dirijor, director și secretar muzical al Ansamblului ‘’Ciprian Porumbescu’’, unde s-a așezat definitiv și de unde, în 1996, s-a pensionat, remarcându-se și manifestându-se ca un împătimit și neobosit muzicolog. Între factorii formării și dezvoltării sale, menționam: talentul nativ, predilecția pentru creațiile musicale folclorice, mediul familial favorabil.

Activitatea publicistică și discografică

Deținător al unui palmares de creație impresionant (peste 5000 de înregistrări în Radio, peste 70 de discuri cu soliști vocali și instrumentiști), maestrul George Sârbu a valorificat după 1989, un deposit de creație popular religioasă care a constituit obiectul multor ani de cercetare. Marele rapsod a publicat cinci colecții de folclor muzical, a editat discuri cu colinde și cântări pascale,cu binecuvântarea și sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a editat trei discuri cu colinde de Crăciun din Bucovina, Moldova și Basarabia. Astfel s-a constituit în 1991, nucleul ”Baladei”. Interpreții veneau de la Corul Mănăstirii ”Sf. Ioan”, de la Ansamblul profesionist ”Ciprian Porumbescu”, Seminarul Teologic, Liceul de Muzică, licee și școli gimnaziale, grădinițe. În 1993, același grup, alcătuit acum numai din copii și tineri, înregistrează, la Casa de Discuri ”Electrecord”, alte două albume cu cântări și colinde pascale. Reepertoriul abordat, strict authentic și divers, este preluat din colecții de prestigiu (C. Brăiloiu, Al. Voevidca, T.T. Burada) sau cules din vetrele folclorice ale Bucovinei. Moldovei și Basarabiei.

Ctitor al Ansamblului de copii și tineri ”Balada Bucovinei” cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

„Balada Bucovinei” a fost constituit în anul 1990 din iniţiativa şi eforturile dirijorului şi folcloristului George Sârbu, după o activitate de peste 40 de ani în Ansamblul profesionist de folclor „Ciprian Porumbescu” din Suceava. După cum explica cândva și maestrul George Sârbu, Ansamblul „Balada Bucovinei” s-a putut înfiinţa şi manifesta independent prin activitatea sa şi datorită sprijinului şi cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. „Acest ansamblu s-a pregătit şi a înregistrat în toamna anului 1991 trei albume de colinde ale Crăciunului la Mănăstirea <Sfântul Ioan cel Nou> din Suceava, albume ce conţin colinde din vechi colecţii (George Breazul), tipice pentru Bucovina, Moldova şi Basarabia, zone folclorice distincte din nord-estul României”.În cei 30 de ani de activitate, au trecut pragul Ansamblului „Balada Bucovinei” peste 600 de tineri, s-au realizat 14 albume audio de colinde şi folclor, au susţinut peste hotare spectacole de folclor şi concerte religioase.

La ansamblul „Balada Bucovinei”, ctitorie a sa în exclusivitate, copii erau învăţaţi „să cânte dialectal şi vocal”, mentorul lor fiind interesat să le transmită acestora „o experienţă proprie de punere în valoare a repertoriului muzical”. Şi să recunoaştem, avea ce să le transmită şi ştia cum să o facă. Atâta vreme cât „Noi nu avem în România o şcoală de folclor”, maestrul George Sârbu şi ansamblul său „Balada Bucovinei” acoperea, împreună cu alte astfel de formaţii, o lacună acută, tot mai gravă, manifestată din partea atâtor factori chemaţi să facă ceea ce trebuie pentru menţinerea vie a sentimentului şi conştiinţei identităţii noastre specifice între neamurile omeneşti care se perpetuează sub soarele Dumnezeirii.

Cu ansamblul ”Balada” a susținut, an de an, concerte în țară (Suceava, București, – Sala de Concerte a Radiodifuziunii Române, Sala Palatului, Patriarhia Română, Parlamentul României, Ministerul Culturii, UNICEF, Corpul Diplomatic, Muzeul Satului. S-au efectuat turnee de mare success în țară și străinătate, ca, de pildă, în Franța, Germania, Spania, Italia, Portugalia, Spania, s-au realizat emisiuni în studiourile TV și Radio din Suceava, Iași și București.

Preocuparea maestrului George Sârbu este aceea de a face tradiția să dăinuie:prin cultivarea dragostei pentru creația folclorică, prin formarea și afirmarea a cât mai multor tineri interpreți vocali și instrumentiști. Gavril Dorneanu, Elena Simionesei, Anca Mîndru, Oana – Maria Sârbu, frații Reuț, Lavinia Chirilă, Viorica Macovei Ovidiu Stamate, frații Doru și M. Cotos, astăzi artiști consacrați.sunt astăzi nume deja cunoscute.

Elena Sârbu prim solistă a dansatorilor

În 1963 George Sârbu se căsătorește cu prim solista dansatoare Elena Ucenicov , fiica maestrului bucătar al Comitetului Central. S-au cunoscut la Suceava în 1961, doamna Nuți absolventă a Școlii de balet create de Floria Capsali din București, balerină la Teatrul Evreiesc de Stat ,fiind trimisă la Suceava ca instructor dansator .În momentul în care a ajuns la Suceava, a droit să se reântoarcă la București chiar în acea zi, descurajată fiind de felul în care arăta Suceava acelor timpuri. Dar totuși a rămas la Suceava.

”Măria sa – Folclorul”

Din fragedă tinerețe și până în anii maturității sale folcloristul George Sârbu a străbătut plaiurile bucovinene și ale întregii Moldove a lui Ștefan cel Mare, culegând cu pasiune și strădanie cele mai frumoase perle ale folclorului muzical, doine, balade, cântece vechi și noi, melodii de jocuri populare, cântece de copii, colinde și cântece de ritualuri sau de teatru folcloric etc., pe care le-a transmis cu fidelitate, dându-le, apoi, luminii tiparului sau le-a aranjat și prelucrat, cu gust și meșteșug, pentru soliștii vocali, formații vocale și instrumental – orchestrale. În felul acesta compozitorul George Sârbu a devenit o adevărată arhivă muzical – folclorică. Originalitatea și însemnătatea activității muzicologic – folcloristice a lui George Sârbu, este dată așa după cum scria în 1982 Emilia Comișel de ” valoarea artistică superioară, în care își îmbracă patrimoniul folcloric național”. George Sârbu s-a înscris și rămâne ca un nume de referință în galeria animatorilor și îndrumătorilor muzicologiei populare de astăzi, o personalitate remarcabilă.

Maestrul George Sârbu s-a inspirat în permanență din structura simplă a folclorului românesc, dezvoltând celula ritmico-melodică în diverse registre, cu ajutorul timbrelor arhaice capabile să reproducă sunete din natură (tilinca, fluierul, cimpoiul, cobza, etc.), îmbinate cu instrumente moderne (clarinet, trompetă, etc.), la care se adaugă pseudoinstrumentele (toaca, zurgălăii, clopoțeii, biciul, etc.). A împletit armonia tonală cu cea modală, și a utilizat punți și pasaje de legătură într-un mod original. La toate acestea se adaugă inspirația divină, căutări nesfârșite, maniera subtilă de a exprima o idee, și atenția pentru detalii a unui geniu…

P.S.

Titlul articolului nu-mi aparține ci aparține maestrului George Sârbu.”Declarația sentimentală” a fost scrisă de artist cu ocazia ultimei piese pe care a scris-o și care se numește ”Bătaia”, piesă culeasă din ținuturile Botoșanilor.

Mulțumiri doamnei Elena Sârbu soția maestrului George Sârbu și fiului acestuia, instrumentistul Cătălin Sârbu pentru informațiile referitoare la biografia maestrului!

LUCIAN DIMITRIU