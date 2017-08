Saveta Bogdan a rupt tăcerea în cazul divorțului dintre Maria Constantin și Marcel Toader. Cântăreața de muzică populară a declarat în cadrul unei emisiuni Tv că Maria nu și-a înșelat niciodată soțul, iar el „o tortura verbal”, potrivit click.ro.

„Bomba cea mare este că Maria Constantin nu l-a înşelat pe Marcel Toader. Nu l-a înşelat cu nimeni şi nimic. Am confirmarea exact de la sursa care trebuie şi nu este adevărat. Este o fată extraordinară.”, a declarat Saveta Bogdan în cadrul emisiunii, conform sursei citate.

