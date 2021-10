Deea Codrea, fosta concurentă de la “ Bravo, ai stil!”, a devenit mamă pentru prima oară. Deea a adus pe lume duminică, 10 octombrie, un băiețel perfect sănătos. La naștere, bebelușul a avut 3 kilograme și 850 de grame și a primit nota 10 din partea medicilor, notează click.ro.

Deea și iubitul ei, Andrei, au avut parte de o mega-surpriză, pentru că, inițial, erau ferm convinși că vor deveni părinți de fetiță. Însă, Universul le-a pregătit altceva. Până să știe dacă vor avea fată sau băiat, cei doi aveau pregătit un nume de fată: Tokyo. După ce au aflat că vor avea un băiețel, Deea și Andrei Stoian s-au gândit să-l numească Lian. “Am avut un travaliu lung, spun cei de lângă mine, și destul de greu, spun brațele și picioarele și tot corpul meu, dar jur că se întâmplă ceva și uiți tot când îl ții în brațe, așa că aș putea să spun că am avut cel mai frumos travaliu, până la urmă nimic nu vine ușor…Am născut natural, în apă, fără pic de medicamentație sau anestezie…s-a născut în apă și fără să am vreo ruptură de perineu. Lian are cel mai frumos plâns din Univers”, a scris Deea Codrea, pe Instagram, imediat după naștere, potrivit sursei citate.

