În acest sfârșit de săptămână s-au pus la punct detaliile privind cea de-a XXXIII-a ediție a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” – o sărbătoare excepţională a muzicii, cântului şi dansului, informează Dom Polski.

Festivalul „Întâlniri Bucovinene” a fost inițiat în 1990 și are o desfășurare anuală itinerantă în Polonia, Ungaria, Ucraina și România, reunind interpreți din aceste țări cu origini bucovinene.

Sâmbătă, 22 ianuarie a.c., la Câmpulung Moldovenesc s-au întâlnit delegațiile celor patru țări organizatoare pentru a stabili detaliile organizării celei de-a a XXXIII-a ediții a Festivalului și pentru a semna protocolul de organizare.

În încheiere, delegațiile participante au avut ocazia să admire spectacolul oferit de ansamblul „Sołonczanka” din Solonețu Nou care a prezentat un program de dansuri poloneze.