Delgaz Grid, compania de distribuţie de electricitate și gaze naturale a Grupului E.ON România, a investit anul trecut peste 36 milioane de lei pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice din judeţul Suceava. Creşterea siguranţei în alimentare şi un serviciu de distribu-ţie de calitate pentru clienţii noştri sunt prioritare pentru companie.

Principalele investiții din 2019 au vizat:

• Lucrări de modernizare la echipamente din 17 stații de transformare;

• Continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 44 echipamente telecomandate în rețelele aeriene de medie tensiune;

• Lucrări de modernizare și integrare în SCADA (achiziție de date și control la distanță) în stația de transformare Conexiuni (Suceava);

• Modernizări ale rețelei de joasă tensiune în 25 de localități;

• Lucrări de modernizare la 16 linii aeriene de medie tensiune prin în-locuirea elementelor de izolație;

“Urmare a investiţiilor derulate am obținut deja rezultatele vizibile, princi-palii indicatorii de calitate, în special cei referitori la asigurarea continuității serviciului de distribuție, s-au îmbunătăţit de la an la an. Pentru 2020 am alocat un buget total de investiții în distribuția de energie de circa 250 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent”, declară Csulak Ferenc, director general Delgaz Grid.

Pentru anul în curs ne-am propus să continuăm programele de investiții pen-tru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din județ, în principal pe aceleași categorii ca în 2019, cu accent pe continuarea automatizării sistemului de distribuție și a modernizării liniilor electrice aeriene de medie tensiune.