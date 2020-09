Încă de când s-a anunțat faptul că Loredana va fi noua membră a juriului emisiunii X Factor, fanii show-ului s-au întrebat cum va fi aceasta primită de către ceilalți colegi. Mai cu seamă, toată lumea s-a întrebat care va fi relația dintre cele două „feline” ale emisiunii, Delia și Loredana, care puteau să urmeze două scenarii: ori să fie pe aceeași lungime de undă și să se împrietenească, ori să lupte pentru „supremație” și să își arunce mici înțepături, notează click.ro.

În cadrul unui interviu acordat revistei Viva, Delia a rupt tăcerea și ne-a satisfăcut tuturor această curiozitate. „Am avut până acum aproximativ două săptămâni în care am filmat pentru audițiile X Factor sezonul 9, iar în acest timp ne-am văzut zi de zi și ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei, povești. Nu am avut niciodată altă relație în afara perioadei în care am lucrat împreună pentru o campanie, iar până când ne-am regăsit la X Factor ne-am intersectat doar înainte de concerte și ne-am salutat. Cred că motivul pentru care nu am avut o relație strânsă de prietenie a fost pentru că nu am avut contextul, însă mereu ne-am apreciat și ne-am respectat ca artiști.”, a povestit Delia pentru sursa anterior menționată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/delia-adevarul-despre-relatia-cu-loredana-noua-membra-juriului-de-la-x-factor