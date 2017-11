Delia este una dintre cele mai apreciate artise atuohtone, precum și una dintre cele mai „scumpe” cântărețe când vine vorba de susținerea concertelor, dar munca pe care o realizează este cea care i-a adus succesul. Totuși, multă lume se întreabă dacă și-ar dori un copil, notează click.ro.

„Un copil? Mi se pare la nivel de bârfuliță. Noi ne dorim, ca orice om normal. Nu îmi place să vorbesc despre chestia asta. E ca și cum ai întreba pe cineva cum a fost prima ta vizită la ginecolog. Aș spune la un moment dat: nu pot, am trompele legate. Nu pot, mor peste o lună. Poate are o problemă de sănătate, nu spun că am. Îi trezești o traumă”, a afirmat Delia, conform sursei citate.