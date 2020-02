După ce au cântat și au strâns bani frumoși de Revelion, artiștii autohtoni și-au luat o vacanță binemeritată și au fugit pe meleaguri exotice. Nu s-au uitat la bani când a venit vorba de răsfățul propriu, așa că sumele date pe sejururi au fost amețitoare. Campioană a fost, evident, Delia, notează click.ro.

Înainte de a începe filmările pentru cel de-al optulea sezon iUmor, Delia a fost plecată aproape o lună de zile prin Thailanda și Singapore, dar jurata nu consideră că s-a odihnit, pentru că a ținut să descopere cât mai multe locuri: “Chiar dacă am fost în vacanță în Thailanda și Singapore înainte să începem filmările pentru iUmor nu m-am relaxat deloc, am fost în fiecare zi pe fugă, ne-am plimbat foarte mult, am fost extrem de activi. Momentan nu m-am gândit la o altă vacanță, am concerte foarte multe, un album de lansat, nu mă pot gândi acum să plec iar”.

