Delia a clacat după ce a privit filmulețul inuman cu primarul din Sângeorz-Băi, care îşi umilea fetiţa, obligând-o să stea dezbrăcată, în genunchi, cu mâinile ridicate. Solista a plâns și a povestit episoade traumatizante pe care le-a trăit la grădiniță și la creșă, potrivit click.ro.

“Experiența pe care a avut-o fetița – nu știu ce vârstă are, mi-a trimis cineva articolul respectiv – mi-a adus așa… niște flash-backuri din grădiniță și cred că și din creșă, pentru că am pățit chestii asemănătoare, doar că pe noi, când ne pedepseau, ne lăsau în chiloți. Pe vremea aia așa era, văd că așa e și acum. Părinții te băteau, că așa știau de la părinții lor, că trebuie să te bată ca să înveți, să studiezi. Și la grădiniță, uneori, primeai același tratament. Și, uneori, am reacția asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit”, a declarat Delia pe Instagram Stories, conform sursei citate.

