Delia este întru totul uluită de vâlva pe care au generat-o afirmațiile ei, cu privire la faptul că nu își dorește să facă copii. Artista a reacționat la polemicile iscate pe social-media despre femeile care nu vor să facă copii și a menționat că este surprinsă de cât de mulți oameni au sărit în apărarea ei, notează click.ro.

”Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru videoclipurile pe care le-ați făcut, dar nu e nevoie să mă apere nimeni. Nu am nevoie să fiu apărată. Într-o lume normală la cap nu am nevoie să fiu apărată, dacă vreau sau nu să mănânc ceva, să mă îmbrac cumva. Nu puteți să-mi luați apărarea că am răspuns unor întrebări pe un live, nu suntem acolo, nu, mă sperie. Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări. Nu trăim în Povestea Slujitoarei. Am voie să zic că prefer apa plată și nu minerală. Eu nu am vorbit în numele umanități, eu nu am dat sfaturi dacă să faceți sau nu copii, eu am vorbit despre mine. Fiecare să facă ce simte, ce-și dorește și ce iubește. De 20 de ani primesc aceeași întrebare și același gen de tratament, am să răspund de acum încolo în fel și chip.”, a declarat Delia pe contul de Instagram, potrivit sursei citate.

