In ziua de azi, programul incarcat ne impiedica de cele mai multe ori sa ajungem la medic atunci cand simtim ca avem nevoie de ajutor in cazul unei probleme de sanatate. Avem nevoie de indrumare din partea unui specialist in domeniu medical, iar atunci cand aceasta lipseste, este posibil sa amanam rezolvarea problemelor.

Pentru ca a inteles nevoile celor din jurul ei si necesitatea unui ajutor rapid si facil in cazul problemelor de sanatate, Delia Rus a infiintat Centrul de Informare si Indrumare Medicala. Este o platforma unde specialistii iti ofera raspunsuri rapide prin consiliere directa si acces catre cei mai buni medici specialisti din tara.

Experienta profesionala a Deliei Rus, fondatoarea proiectului de indrumare medicala

Delia Rus este fondatoarea acestui centru de indrumare si informare medicala, numindu-l chiar proiectul ei de suflet. Pentru ca cea mai mare parte a vietii a petrecut-o in sistemul medical, s-a gandit ce nevoi ar avea un pacient in momentul in care nu stie cui sa i se adresese atunci cand intampina o problema medicala.

Delia a fost asistenta sefa la sectia de chirurgie a Spitalului Militar din Cluj, ulterior dezvoltandu-se prin cursuri de relatii publice si comunicare la SNSPA, dar urmand si un master de Jurnalism si Presa, cat si de Formator si Manager de Proiect.

Printre serviciile oferite de proiectul ei de indrumare medicala se numara: informare si indrumare, recomandare medic specialist si programare, consiliere post consultatie, monitorizare evolutie stare sanatate, doctor si tratamente medicale la domiciliu.

Ce a ajutat-o sa reuseasca in cariera

Empatia, profesionalismul si dragoste fata de oameni, au ajutat-o sa reuseasca sa infiinteze proiectul numit Centrul de Informare si Indrumare Medicala. Se considera o persoana energica, perseverenta si cu suflet cald, calitati necesare atunci cand trebuie sa discuti cu pacientii. In general oamenii au nevoie sa fie ascultati, sprijiniti si indrumati.

Totodata, Delia spune faptul ca isi doreste sa produca schimbari in vietile celorlalti prin indrumare si prin a-si oferi sfaturile si ajutorul din domeniul medical.

In acelasi timp, si-a dorit dintotdeauna sa fie asistenta medicala. A invata si a furat meserie de la cei din jurul sau si ulterior a daruit toata cunoasterea sa atunci cand a fost nevoie. In prezent, are ocazia sa ofere consiliere profesionala in alegerea medicului si a serviciilor medicale potrivite, oferite in cel mai scurt timp.

Cum reuseste sa fie linistita si sa abordeze situatiile cu mai putin stres? Delia a dezvaluit ca isi canalizeaza energia spre lucrurile care sunt cu adevarat importante si evita pe cat posibil frustrarea atunci cand nu a realizat ceea ce si-a propus in ziua precedenta.

Ce le recomanda Delia Rus femeilor care isi doresc sa fie antreprenoare?

Pentru ca stie cat de greu este sa pornesti pe un drum de unul singur, Delia le recomanda tuturor femeilor care isi doresc sa urmeze acest drum al antreprenoriatului, sa tina cont de visele si de pasiunile lor si sa nu se abata pe parcurs de la ceea ce isi doresc sa realizeze. Nu trebuie sa se lase descurajate de nimeni si sa nu intre in visul nimanui, oricat de greu ar fi pentru acestea la inceputului drumului. Foarte importanta este construirea rabdarii si a increderii de sine, care te ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti.

In acelasi timp, aceasta mai spune si faptul ca este necesar sa fii constienta de asumarea riscuilor pentru ca este parte integranta atat din viata, cat si din afaceri.

Daca vrei sa afli mai multe despre Delia Rus si despre cariera pe care si-a construit-o de-a lungul timpului, dar si despre infiintarea Centrului de Informare si Indrumare Medicala, vezi acest interviu.