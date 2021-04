Schimbare de look neașteptată a Deliei! Fiind adepta schimbărilor și a exprimentelor nonconformiste, jurata de „iUmor” a mai bifat încă un trend de-al puștilor pe listă, scrie click.ro.

Cântăreața a renunțat la blondul cu care ne-a obișnuit…însă doar pe jumate! Cum vine asta? Artista a decis pur și simplu să-și vopsească cealaltă jumătate de păr într-o nuanță mai închisă, aproape de un castaniu, în timp ce în cealaltă jumătate și-a păstrat blondul, potrivit sursei citate.

Cel care a apărut încă de dinaintea Deliei cu look-ul în două nuanțe a fost Zanni de la „Survivor România”. Pentru a-și aduce tușa personală în noua sa înfățișare însă, cântăreața a optat și pentru un breton, tot în două nuanțe.

