Peste 20 de gospodine din Adâncata, din Suceava dar și din alte localități au participat, astăzi, la a șaptea ediție a Festivalului Produselor Tradiționale de Post. Festivalul este organizat în comuna Adâncata, la inițiativa soției primarului comunei, Elena Cucu, având sprijinul preotului paroh din Parohia Bisericii „Sf. Dumitru”, Mitu Pascal și a primarului Viorel Cucu.

La fel ca și la edițiile precedente, gospodinele au venit la acest festival cu delicioase produse de post, de la sarmale cu ciuperci, la iahnie de fasole, chiftele cu ciuperci, diversa salate, care de care mai delicioasă. Participanții au putut degusta și delicioase deserturi de post, cornulețe, plăcinte poale-n brâu de post, plăcinte cu mere, dar și plăcinte cu diverse creme de post. Anul acesta, alături de gospodinele din Adâncata a fost prezentă și cadrul universitar sucevean Angela Albu, care i-a încântat pe toți cei prezenți cu o delicioasă ciorbă din caju și ciuperci pleurotus, mulți dintre cei care au gustat-o spunând că e chiar mai bună decât o ciorbă de burtă.

Și la ediția de anul acesta, gospodinele care au participat la festival au primit diplome și premii din partea organizatorilor.

În deschiderea festivalului, preotul paroh Mitu Pascal a ținut să le mulțumească tuturor gospodinelor care au participat, evidențiind faptul că festivalul a fost inițiat de Elena Cucu, soția primarului din Adâncata. „Fără gospodinele din comuna Adâncata, și nu numai, nu se poate organiza acest festival. Iată că și în Postul Mare de anul acesta ne-am gândit să ne adunăm pentru a organiza acest festival, deși suntem într-un spațiu mai restrâns, pentru că suntem în restaurare cu biserica. Ne-am întâlnit din nou la acest festival cu gândul de a ne uni unii cu ceilalți, nu numai în jurul Potirului Sfintei Liturghii, dar și în jurul mesei. Pentru că și împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o cină, cu o nuntă, la care oamenii stau împreună la masă, se bucură de prezență. Și chiar dacă mâncarea este de post, gospodinele, credincioasele, astăzi ne pot dovedi că pot găti la fel de bine ca și atunci când suntem în zi de sărbătoare. De fapt postul este o sărbătoare, o călătorie care ne duce în cele din urmă la patimile Mântuitorului, la Înviere, pentru a ne putea bucura pe deplin de prezența lui Dumnezeu în sufletul nostru.

Mulțumesc doamnei Lenuța Cucu pentru sponsorizare și pentru inițiativă. Mulțumesc gospodinelor și le doresc multă sănătate. Le mulțumesc pentru că au dat curs invitației, pentru că s-au ostenit, au găsit să le răsplătească bunul Dumnezeu toată jertfa și osteneala”, a spus preotu Mitu Pascal.

Invitată să ia cuvântul, Elena Cucu a ținut ținut să spună că întreaga comunitate se bucură că poate să aibă un preot precum Mitu Pascal, cel care susține pe deplin inițiativele credincioșilor din parohie.

La rândul său, primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a spus că este emoționat de fiecare dată când se află alături de cei care participă la acest festival, care a început să devină unul de tradiție pentru această comună, dar și alături de preotul Mitu Pascal, cel care o contribuție foarte mare în dezvoltarea acestei parohii. „De fiecare dată am emoții când mă aflu în preajma dumneavoastră, părinte paroh, dar și în preajma gospodinelor noastre dragi din comuna Adâncata, pentru că așa și comuna noastră este cunoscută. Dar de când dumneavoastră părinte paroh sunteți aici, se vede că împrejurul bisericii noastre au apărut clădiri extraordinar de frumoase, comunitatea se dezvoltă și nu peste mult timp biserica noastră va fi restaurată și va mai dăinui încă 500 de ani. Cel mai mare merit și mă plec de fiecare dată în fața dumnealui, pentru restaurarea bisericii, îl are părintele nostru”, a declarat Viorel Cucu.