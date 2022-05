La data de 6 mai la nivelul Politiei Municipiului Falticeni – Sectia 7 Politie Rurala Malini a fost organizata o actiune pe linie de silvicultura, in urma constatarilor

efectuate aplicandu-se 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 12.290 lei, din care 4 sanctiuni in valoare de 12.000 lei la Legea nr. 171/2010 si 1 sanctiune la OUG 195/2002 in valoare de 290 lei, fiind confiscata totodata, cantitatea de 12,88 mc material lemnos in valoare de 3568,80 lei, din care 2,34 mc cherestea rasinoase in valoare de 2036 lei, 2,70 mc lemn de fag in valoare de 594 lei si 7,94 mc resturi de lemn în valoare de 938 lei. Astfel, un barbat a fost depistat pe raza comunei Cornu Luncii in timp ce transporta cu o autoutilitara cantitatea de 2,34 mc cherestea rasinoase, fara a detine documente de provenienta, fiind sanctionat cu amenda în valoare de 1000 lei, conform art. 19/2/a din Legea 171 /2010. Conducatorul unei alte autoutilitare a fost depistat pe raza com. Malini, in timp ce transporta cantitatea de 2,70 mc lemn de fag, fara a detine documente de provenienta, fiind sanctonat cu amenda in valoare de 3000 lei, conform art. 19/2/a din Legea 171/2010, intreaga cantitate de material lemnos fiind confiscata.