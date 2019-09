Desi este adesea usor si chiar tentant sa cadem in discutia inteligentei artificiale ca si cum Skynet este pe cale sa rastoarne umanitatea si sa preia controlul lumii, adevarul este ca AI este la fel de competenta si etica ca si creatorii sai. Este o posibilitate mult mai mare ca cei care o programeaza sa-si poata impacheta propriile predispozitii ideologice in cadrul noii tehnologii sau ca informatiile de la care AI are acces la „sa invete” sa contina, de asemenea, anumite norme si prejudecati sociale.

Desi este adesea usor si chiar tentant sa cadem de acord ca Skynet si divizia sa AI sunt pe cale sa rastoarne umanitatea si sa preia controlul lumii, adevarul este ca AI este o industrie care se supune eticii si competentei la fel ca orice alta industrie.

Este o posibilitate mult mai mare ca cei care o programeaza sa-si poata impacheta propriile predispozitii ideologice in cadrul noii tehnologii sau ca informatiile de la care AI are acces „sa invete” sa contina, de asemenea, anumite norme si prejudecati sociale. Tocmai de aceea, este nevoie de indeplinirea unor norme, de respectarea unor standarde pentru ca inteligenta artificiala sa poata ajuta la construirea unei societati mai evoluate.

Implicatiile Big Four in acest context

Avand in vedere acest lucru, organizatia responsabila Robotics din Olanda a facut echipa cu Deloitte pentru a lansa o marca certificata de calitate pentru AI si industria Roboticii. Potrivit Aimee van Wynsberghe, co-director al Fundatiei pentru Robotica Responsabila, obiectivul este de a contura „o cultura de dezvoltare responsabila a AI si Roboticii pentru a promova binele public si o viata mai buna pentru noi si generatiile urmatoare”.

Discutam despre o marca ce ar putea avea, teoretic, aceleasi implicatii ca certificarea ISO 9001. In ceea ce priveste ce anume ofera acest proiect consumatorilor, speranta este ca un astfel de marcaj de calitate inmanat dezvoltatorilor responsabili AI va favoriza transparenta si responsabilitatea acestora de a proteja valorile societatii.

Intre timp, pentru producatori, obiectivul este de a contribui la promovarea proiectarii si inovarii responsabile. Fiecare companie din aceste industrii va putea sa adere la program si sa ia parte la crearea unei societati mai avansate, mai evoluate, care sa fie corecta in acelasi timp. Programul va lucra, de asemenea, cu intreprinderile care doresti a-si evalua produsele si a construi o cale de inovatie responsabila in industria lor.

Ce planuri de viitor au companiile fondatoare?

Parteneriatul a fost initiat de „bratul de fier” olandez Deloitte, dar ideea mai larga este sa functioneze ca certificare pan-europeana. Fiecare companie din domeniul IT, robotica, inteligenta artificiala va putea adera la proiect. Daca totul merge bine, atunci planul din cadrul Deloitte este sa utilizeze cunostintele acumulate pentru o lansare globala si valabila in cadrul oricarei industrii.