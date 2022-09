Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului sănătății, Alexandru Rafila, să facă demersurile necesare pentru asigurarea numărului necesar de doze de vaccin Hexacima pentru județul Suceava. „Apreciez inițiativa domniei voastre de a implementa măsuri cât mai consistente în direcția prevenirii îmbolnăvirilor. Pentru realizarea acestui scop și pentru diminuarea suferinței pacienților, este important ca utilizarea descoperirilor științei medicale să ajungă la pacienți în timp util, fie că vorbim despre medicamente inovative, fie că vorbim despre imunizare cu ajutorul vaccinurilor”, i-a transmis Ioan Balan ministrului sănătății.

Balan a precizat că la nivelul județului Suceava au fost distribuite recent un număr de numai 2.041 de doze de vaccin Hexacima, vaccin deosebit de util împotriva poliomielitei, difteriei, tetanosului, pertussisului, hepatitei B etc. Deputatul PNL de Suceava a arătat că numărul de doze este insuficient, în condițiile în care pe listele medicilor de familie din județ sunt înscriși peste 8.000 de copii care, fie nu au fost imunizați deloc, fie au fost imunizați parțial împotriva acestor boli grave. „Chiar dacă această situație neplăcută își are originile în mandatul defectuos al fostului ministru al sănătății, cred că este imperios necesar să se găsească soluții urgente pentru a asigura copiilor imunizarea necesară”, a precizat Balan.

În acest sens, el i-a solicitat lui Alexandru Rafila informații cu privire la numărul dozelor de vaccin Hexacima care au fost comandate de Ministerul Sănătății în anul 2021, pentru anul 2022, la nivel național și care este numărul optim care ar fi trebuit să fie comandat la nivel național și la nivelul județului Suceava. „În condițiile în care medicii de familie din județul Suceava au primit doar 25%-30% din necesarul de doze, raportat la numărul de copii care trebuie imunizați, vă rog să precizați ce măsuri de urgență aveți în vedere pentru suplimentarea numărului de doze la nivelul județului Suceava?”, l-a mai întrebat Ioan Balan pe ministrul Alexandru Rafila.