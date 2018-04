Deputatul PSD de Suceava, Cătălin Nechifor, a anunțat că săptămâna viitoare va depune în Parlament o inițiativă legislativă care vizează modificarea art. 79 alin 7 din legea 115 din 2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale potrivit căruia ”Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.”

Parlamentarul social democrat vrea să scoată interdicția de a folosi insemnele naționale ale României pe afișele electorale și să păstreze doar interdicția evocării simbolurilor naționale ale altui stat, raportat la alegerile care vor urma, indiferent ca sunt europene, prezidențiale, locale sau generale. ”Nu o sa merg până într-acolo încât să recomand sau chiar să oblig folosirea simbolurilor naționale ale României, cu toate ca poate ar trebui, mă gândesc să las la latitudinea celor care participă în competițiile electorale dacă fac sau nu acest lucru. Poate ca și prin acest demers mai creștem puțin noțiunea de patriotism, chiar dacă vectorul politic nu e cel mai bine susținut în conștiința populara. Dar ca poate și asta ar trebui sa ne dea de gândit”, a declarat Nechifor.

El a făcut o comparație cu SUA unde steagul și imnul sunt subiecte de căpătâi pentru orice american. ”N-am fost în America pana acum. Doar ce am văzut în filme sau ce mi s-a povestit de către cei care vizitat-o, prin urmare mi-e greu sa îmi fac o părere, dar câteva lucruri pot sa le spun. Și văzând ca România cumpăra rachete Patriot, nu pot sa nu ma gândesc ce bine ar fi sa ne dea și un bonus. Adică la doua rachete sa primim și un patriot, din punct de vedere al caracterului și al simțirii naționale. Nu prea avem asa ceva, apartenenta la tara nu ne prea mișcă și de multe ori, în afara țării ne și cam încurcă. Mulți, la întrebarea de unde ești, mormăie ceva neinteligibil, sau zic cu totul și cu totul altceva, de teama ca asocierea cu România nu ii va ajuta. La americani lucrurile stau altfel, primul lucru pe care îl învață un imigrant doritor sa devina cetatean al SUA este imnul și apoi constitutia. Și după aia mai vad ei, social security number, și altele. Iar steagul și imnul sunt subiecte de capatai pentru orice american, nu exista sărbătoare sa nu fie arborat drapelul, nu exista eveniment sau competiție importanta sa nu se cânte imnul, in timp ce la noi, in România, spre exemplu este INTERZIS prin LEGE folosirea însemnelor naționale în campaniile electorale”, a spus Nechifor.