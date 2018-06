Duminică 24 iunie, în Cetatea de Scaun a Sucevei debutează cea de a II–a ediție a Programului Ștefanian, cu acțiuni incluse în calendarul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri, a anunțat inițiatorul proiectului, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Începând cu ora 17:00 este programată o slujbă de pomenire a Domnilor Moldovei, în capela Cetății iar de la ora 18:00, sunt primite mesajele ctitoriilor ștefaniene.

La ora 18:30, în curtea interioară a Cetății de Scaun, va ave aloc spectacolul de teatru „Alexandru Lăpușneanu”, adaptare de Marius Rogojinschi după nuvela lui Costache Negruzzi, în interpretarea Teatrului „Vasilache” din Botoșani.

Programul Ștefanian, ediția 2018, se va încheia cu un pelerinaj la Mânăstirea Putna pe 2 iulie când se comemorează 514 ani de la moartea celui care este considerat cel mai mare român, voievodul Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt.

Pelerinii sunt așteptați dimineață, începând cu ora 7:30, la intrarea în Putna pentru a merge pe jos până la Mănăstire unde vor participa la Sfânta Liturghie, la ceremonia comemorativă de cinstire a Marelui Nostru Voievod și Sfințirea Portalului Memorial Golgota Neamului – „Fântâna Albă”.

In cadrul Programului vor avea loc evenimente în localități din țară, din Republica Moldova și din Ucraina unde sunt conservate ctitorii ale voievodului Ștefan cel Mare.

„Consecvenți implicării concrete pentru dezvoltarea turismului în Bucovina, în județul Suceava și în România, avem în vedere o colaborare cu instituții naționale și europene pentru ca „Drumul lui Ștefan”, generat prin Programului Ștefanian, să devina rută culturală de interes național și internațional și includerea acesteia în Rutele Culturale Europene certificate de Consiliul Europei. Drumul lui Ștefan, ca rută culturală, va străbate zeci de localități, din România și Republica Moldova, care păstrează ctitorii ștefaniene sau care au muzee în care sunt organizate expoziții cu artefacte din timpul domniei voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ruta va reprezenta o bună oportunitatea de conștientizare și de promovare a unei părți importante din inestimabila moștenire pe care ne-a lăsat-o Marele Voievod”, a declarat Flutur.