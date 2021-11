Primăria Rădăuți face eforturi disperate pentru reluarea furnizării agentului termic către populația racordată la sistemul centralizat de încălzire care a rămas de luni după amiază în frig după ce furnizorul de gaz, compania Nord Gaz, a sistat alimentarea cu gaz metan a centralei termice care se află în administrarea de SC Servicii Comunale din cauza datoriilor foarte mari la plata facturilor. Primarul Bogdan Loghin a declarat că ”noaptea precedentă am căutat cele mai urgente variante disponibile, pentru deblocarea acestei situații” arătând că vor fi alocate de la bugetul local 500.000 de lei. El a mai spus că s-a cerut și un ajutor financiar de urgență din partea Guvernului.

”Suntem conștienți de disconfortul cauzat de lipsa căldurii și apei calde în locuințele branșate la sistemul centralizat de termoficare. Este o situație total nefericită și vă înțelegem nemulțumirile și reprosurile. La rândul nostru, și noi le împărtășim. Toată noaptea precedentă am căutat cele mai urgente variante disponibile, pentru deblocarea acestei situații. Acum, vă informăm că urmează să primim ajutor din partea Guvernului României, în valoare de 1.500.000 lei. Această sumă este o subvenție, pentru factura finală a cetățenilor, contribuind la diminuarea acesteia. Vom redirecționa acești bani către SC SERVICII COMUNALE SA. În plus, vom dispune și alocarea sumei de 500.000 de lei, din bugetul Primăriei Rădăuți, sumă pe care o alocăm, de urgență, pentru deblocarea situației, în conturile aceleiași companii. În plus, față de aceste demersuri la nivel local, am cerut o notă de fundamentare companiei Servicii Comunale, notă pe care am transmis-o Consiliului Județean și Prefecturii Suceava, pentru a fi prezentată Guvernului României. În această notă s-a cerut ajutor financiar de urgență, destinat deblocării situației din acest moment”, a explicat Loghin. El a mai spus că ”cu toate eforturile depuse în acest sens, comunicarea cu conducerea companiei Nord Gaz este una defectuoasă și îi rugăm, pe această cale, să trateze cu maximă responsabilitate gravitatea situației în care ne aflăm”.