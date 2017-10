Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur a cerut luni Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii să modifice în regim de urgenţă hotărârea de guvern 564 din 4 august care se referă la modalitatea de acordare a drepturilor copiilor din şcolile speciale în sensul ca aceştia să primească mâncare şi în weekend. Actul normativ respectiv stipula faptul că alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu cerinţe educaţionale speciale au absentat nemotivat, în zilele de sîmbătă şi duminică, de sărbători legale şi nici în perioada vacanţelor şcolare. Flutur a declarat că în condiţiile în care HG 564 nu va fi modificată urgent există riscul ca unii părinţi să recurgă chiar la retragerea copiilor din aceste şcoli deşi au nevoie de programul acesta de şcolarizare specială. Şeful administraţiei judeţene a arătat că luni a avut discuţii cu conducerile celor şase şcoli speciale aflate în subordinea Consiliului Judeţean pentru a găsi soluţii la problema creată de Guvern.

„Am invitat conducerile şcolilor speciale din judeţul Suceava finanţate de Consiliul Judeţean Suceava şi aici mă refer la Şcoala de la Rădăuţi, de la Bivolărie, de la Gura Humorului, grădiniţa de la Fălticeni, Centrul de Resurse din Suceava, de la Câmpulung Moldovenesc şi am discutat situaţia tristă care a apărut legată de HG 564/2007 care din nefericire prevede că în week-end copiii nu mai primesc porţii de mâncare şi trebuie să meargă acasă să mănânce. Am vrut să văd ce soluţii găsim. A fost şi reprezentantul sindicatului Pădureţ Traian. Sunt nişte lucruri foarte complicate. Sunt copii din Republica Moldova sau sunt copii din judeţe îndepărtate care nu pot pleca în week-end acasă. Şi cei care stau mai aproape dar trebuie să-şi plătească transportul până acasă au o problemă pentru că nu se decontează nimic”, a spus Flutur. Gheorghe Flutur a menţionat că va încerca să găsească alte surse de finanţare pentru asigurarea hranei copiilor din şcolile speciale în week-end însă a spus că are un singur impediment lipsa bazei legale. „Nu poţi să ţii în cămine copii flămânzi că nu ai baza legală să le dai de mâncare. Am analizat şi eu cu echipa de conducere a CJ şi vom căuta resurse financiare numai că eu nu am baza legală că nu-mi dă voie HG să fac astfel de plăţi. Vom căuta sursa de finanţare indiferent de unde tăiem fonduri pentru ca aceşti copii să aibă de mâncare numai că eu sper să se întâmple modificarea HG-ului miercurea asta sau cel târziu miercurea viitoare pentru că în momentul acesta nu e în regulă ce se întâmplă la şcolile speciale şi e dintr-o eroare a Guvernului”, a afirmat Flutur. Gheorghe Flutur a mai spus că demersuri pentru modificarea HG 564 au făcut şi sindicatele.