Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a inițiat mai multe demersuri pentru reluarea furnizării căldurii în municipiul Rădăuți. „Am solicitat astăzi, la ora 11:00, o întâlnire la Ministerul Energiei în vederea deblocării problemei gazului metan de la Rădăuți. La întâlnire urmează să participe ministrul Virgil Popescu, reprezentanții ANRE, furnizorului de gaz și conducerea Primăriei Rădăuți”, a anunțat Gheorghe Flutur cu puțin timp în urmă. El a precizat că tot astăzi, la ora 13:00, a cerut ca împreună cu Prefectura Suceava să fie inițiată o Hotărâre de Guvern privind acordarea sumei de 7.000.000 lei ajutor încălzire la Rădăuți. „Este de neînțeles atitudinea furnizorului de gaz care întrerupe alimentarea municipiului în prag de iarnă din cauza unor sume de bani aflate în litigiu din anii trecuți.

Sper ca astăzi să se deblocheze situația mai ales ca Guvernul are pe ordinea de zi alocarea sumei solicitate de Primăria Rădăuți”, a încheiat Flutur.