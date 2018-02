Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, a anunțat că pentru a veni în sprijinul celor 61 de primării afectate de creditul pentru Proiectul ”Utilități și Mediu”, a depus două inițiative care deja își urmează cursul legislativ. Este vorba de depunerea unui amendament la Legea de aprobare a OUG 90/2017 precum și un proiect de lege privind preluarea la datoria publică a sumei aferente împrumutul extern contractat de 61 de primării din județul Suceava, pentru finanțarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”. Cadariu a arătat că un număr de 57 de primării sucevene sunt afectate de componenta gaz metan a proiectului, iar într-o situație similară, dacă nu chiar mai gravă, se află și 4 din cele 6 orașe și municipii de pe componenta energie termică: Siret, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, unde sumele împrumutate de unele localități au fost de aproape 10 milioane de euro.

”La sfârșitul anului 2017 a fost emisă Ordonanță de Urgență cu numărul 90 prin care, printre altele, se abrogă acele prevederi ale ordonaței din 2009 care permitea Guvernului să ajute cetățenii din județul Suceava. Am reacționat imediat atunci când legea de aprobare a OUG 90/2017 a ajuns in Parlament și am depus un amendament prin care să se anuleze această intenție a Guvernului. Esența problemei este că statul român a preluat acum 8 ani o investiție a județului Suceava, cu titlu gratuit, și normal este ca statul român, să achite, în consecință, creditul cu care au fost construite conductele de gaz de înaltă presiune”, a explicat parlanentarul liberal.

Cadariu a amintit faptul că în anul 2009 când statul a preluat prin Hotărâre de Guvern cei 101 km de conducte de înaltă presiune, a fost emisă și o Ordonanță de Urgență care dădea posibilitatea Guvernului să aloce bani, din sumele defalcate din TVA aflate la dispoziția Ministerului de Finanțe, către aceste UAT-uri pentru plata ratelor și dobânzilor. În această bază, a spus Cadariu, în anii 2011, 2012 și 2013 au fost repartizate sume de bani prin Hotărâre de Guvern către cele 60 de primarii.

„Având în vedere aceste lucruri, în anul 2017 am solicitat prin 2 interpelări adresate celor doi miniștri de finanțe aflați în funcție la acele date, alocarea de sume către județul Suceava pentru achitarea ratelor și dobânzilor la creditul în cauză. La sfârșitul anului 2017 am depus în Parlament un proiect de lege intitulat: “Lege privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”. Precizez că această inițiativă a fost asumată prin semnătură de către aproape toți parlamentarii suceveni, indiferent de culoarea politica, PNL, PSD, ALDE, minorități, cu o singură excepție. Acest aspect îmi dă speranțe că proiectul ar putea deveni lege, iar “coșmarul” celor 57 de localități de pe componenta gaz metan din cadrul investiției “Utilități și mediu la standarde europene” ar putea lua sfârșit. Proiectul de lege sus-menționat își urmează cursul legislativ: Comisia raportoare din Senat (Comisia de buget, finanțe, bănci), Plenul Senatului, comisiile din Camera Deputaților, plenul Camerei Deputaților”, a încheiat senatorul PNL de Suceava.