Construirea unui nou spital în municipiul Vatra Dornei este esențial pentru viitorul stațiunii turistice, a declarat astăzi președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, după discuțiile pe care le-a avut la Vatra Dornei cu primarul Ilie Boncheș și managaerul unității spitalicești din localitate. ”Vatra Dornei are nevoie de un nou spital și asta este justificată de distanța foarte mare față de Spitalul Județean de la Suceava în primul rând”, a subliniat Flutur. El a precizat că actualul spital dispune de doar 5-6 secții în condițiile în care este nevoie de 12 secții. ”Nu există secție de urologie, de bolnavi cronici, de recuperare. Totuși Vatra Dornei e stațiune turistică. Vatra Dornei înseamnă 50.000 de locuitori care au nevoie de acest spital”, a spus șeful administrației județene. El a menționat că există o solicitare la Compania Națională de Investiții în vederea finanțării noului spital. ”Facem demersuri la CNI dar dacă vor rămâne bani europeni necheltuiți de la cele trei spitale regionale vor putea fi direcționați la Vatra Dornei. Sunt convins că vom găsi fonduri pentru spitalul de la Vatra Dornei. Am avut această discuție aici pentru că vreau să facem demersuri împreună pentru găsirea de soluții”, a spus Flutur. El a adăugat că în prezent spitalul din Vatra Dornei are în lucru două proiecte cu fonduri europene extrem de importante și anume modernizarea maternității, proiect în valoare de 400.000 de euro și construirea ambulatoriului investiție de 2,3 milioane de euro. ”Este vorba de policlinica spitalului cu 17 cabinete unde medicii vor da consultații. Lucrările vor începe garantat în acest an”, a mai spus președintele CJ Suceava.