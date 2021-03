Demi Lovato a anunțat că pe data de 2 aprilie va lansa noul ei album, ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Over’/ ‘Dansând cu diavolul… Arta de a o lua de la capăt’, album care va „povesti” ultimii ani din viața ei.

Cântăreaţa s-a deschis, din nou, în faţa fanilor şi a vorbit despre perioadele mai puţin plăcute prin care a trecut în 2018, prin intermediul serialului documentar ‘Demi Lovato – Dancing with the Devil’. Serialul, care va fi lansat pe 23 martie, va surprinde interviuri cu Demi Lovato, prietenii ei, membrii familiei, dar şi celebrităţi precum Elton John sau Christina Aguilera. „Am suferit trei lovituri. Am avut un atac de cord. Doctorii îmi spuneau că mai am 5-10 minute”, povesteşte Demi în clipul de prezentare al show-ului.

Cât despre albumul cu nume similiar, Demi a spus, luni, în cadrul unui live-stream, potrivit contactmusic.com: „Urmărește îndeaproape cursul vieții mele și cărarea pe care am ajuns în ultimii ani.”

Despre disc, vedeta în vârstă de 28 de ani a mai spus că va conține colaborări cu „trei femei incredibile”. ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Over’ a fost produs de Demi împreună cu managerul ei Scooter Braun și va fi compus din 19 piese, plus trei melodii bonus.