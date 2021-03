Cântăreaţa Demi Lovato (28 de ani) a făcut recent dezvăluiri şocante. Ea a povestit cum a rămas fără vedere temporar, în 2018, după ce traficantul de droguri la care a apelat i-a adus heroină combinată cu fentanil, notează click.ro.

Vedeta a fost la un pas de moarte şi, când s-a trezit din comă, şi-a pierdut vederea, iar doctorii au declarat-o oarbă din punct de vedere legal. Din această cauză, i s-a interzis să mai conducă maşina.

