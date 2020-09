Demi Lovato a mărturisit că îi este rușine de unele dintre greșelile pe care le-a făcut în trecut, dar că nu este „rușinată” de lupta pe care a dus-o cu substanțele interzise ori de problemele de sănătate pe care le-a avut.

Întrebată dacă îi este rușine de problemele medicale și psihice pe care le-a avut, cântăreața în vârstp de 28 de ani a spus, în cadrul emisiunii ‘Good Morning America’, potrivit contactmusic.com: „Nu sunt neapărat rușinată. Mai degrabă îmi e rușine de unele lucruri prin care am trecut, ori de unele alegeri greșite pe care le-am făcut în trecut.”

Demi a luat o spuradoză de droguri aproape fatală în 2018, după șase ani în care nu consumase deloc substanțe interzise.

Recent, artista a spus că este „recunoscătoare” pentru fiecare zi de care are parte. „Recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o petrec pe acest pământ. Acest an nu a fost ușor pentru niciunul dintre noi. A fost un an în care am reflectat, m-am vindecat, m-am maturizat, m-am educat și am împrăștiat iubire…”, a scris Demi Lovato pe Instagram. Ea a adăugat: „Nimeni nu a avut un 2020 perfect. Ceea ce trebuie, însă, să realizăm cu toții, este că e OK ca lucrurile să nu fie OK uneori. În ceea ce mă privește, am experimentat câteva lucruri extraordinare și câteva deloc plăcute. Mi-am cunoscut logodnicul în martie și m-am îndrăgostit de el… Dar, de asemenea, am pierdut câțiva oameni anul acesta, lucru teribil. Îmi doresc să fac tot ce îmi stă în putere pentru a fi un om mai bun. Vreau să inspir oamenii în diferite moduri pentru a face și ei la fel. Mai presus de asta, îmi doresc să las în urma mea o lume mai bună, mai bună ca atunci când am pătruns eu în ea. Sunt foarte multe lucruri ce trebuiesc făcute, dar împreună se poate. Trebuie să avem puțin mai multă speranță.”