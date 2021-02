Faima nu i-a adus fericire lui Demi Lovato, care s-a confruntat cu probleme serioase la scurt timp după ce a devenit cunoscută datorită muzicii sale și a rolurilor avute în serialele marca Disney. Cântăreaţa americană Demi Lovato dezvăluie într-un documentar că a suferit, în 2018, trei atacuri cerebrale şi un atac de cord după o supradoză de droguri, potrivit click.ro.

În trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil” al YouTube, ea spune: „Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus că mai aveam cinci până la zece minute”.

Într-un interviu acordat Associated Press, cântăreaţa a spus că supradoza i-a afectat creierul. „Încă mă confrunt cu efectele dependenței”, a adăugat Lovato, conform sursei citate.

